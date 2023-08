Ceci Flores pide que cesen las amenazas: "déjenme buscar a mis hijos" (VIDEO)

A pesar de las amenazas que ha recibido en las últimas semanas, Ceci Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora enfatizó que seguirá buscando a sus hijos, que no la van a amedrentar y no se rendirá.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la madre buscadora pidió que la dejen en paz, que la dejen buscar a sus seres queridos.

"Quiero pedirles un favor desde el fondo de mi alma, déjenme buscar a mis hijos, dejen de amenazarme. Con ellos me arrebataron el miedo, ahora solo déjenme hallarlos. Yo que los cargué en mis brazos, hoy quiero saber sólo donde están, y ya. Gracias a quienes me apoyan", posteó junto con mensaje en video.

En el vídeo, Ceci Flores aseguró que seguirán adelante aún si no cuentan con el apoyo de las autoridades en la labor para encontrar los restos de las personas desaparecidas.

"Agradecemos enormemente el apoyo y solidaridad de las personas que empatizan con nuestra lucha y que nos apoyan con sus donaciones, con sus bendiciones y con el acompañamiento aún a la distancia para que nuestra lucha no pare, aún sin el apoyo de la autoridades correspondientes que deberían hacer búsqueda e investigación de nuestros desaparecidos", señaló.

El mensaje difundido en redes sociales se grabó en campo abierto, dónde se aprecia al fondo la búsqueda que realizan las madres en el monte, entre los arbustos.

"Vamos a seguir luchando por ellos, no me voy a rendir y no me voy a cansar de luchar por mis hijos, los buscaré incansablemente a pesar de las amenazas en lo últimos meses, años, semanas, no me voy a rendir, no me van a amedrentar, seguiré buscándolos hasta encontrarlos", remató en su mensaje.

Colectivos estiman que en Sonora hay más de dos mil 400 personas desaparecidas en los últimos cuatro años, en el lapso de 2017 a 2022.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas señala que el 64% de las personas reportadas en esta modalidad vuelven a su hogar, y muchas de ellas se ausentan por voluntad propia.

