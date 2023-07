Madres buscadoras piden ser atendidas por AMLO como lo hizo con la argentina Estela de Carlotto

Madres buscadoras de México solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que, al igual que hizo este viernes por la mañana con Estela de Carlotto, dirigente del colectivo Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, pueda recibirlas en Palacio Nacional ante la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

“Señor presidente, qué bueno que le abre espacio en la mañanera a Estela de Carlotto, su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México viene pasando desde hace 15 años. Es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina. Son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar (...) le pedimos que así como recibió a Estela nos reciba a las madres, hermanas y padres buscadores para hablar de la tragedia que vivimos”, solicitaron.

En un video difundido en sus redes sociales las integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas señalaron que ante esta problemática, las autoridades no han sabido responder en ninguno de los niveles de gobierno.

🔴📣 Mensaje de buscadoras en México, luego que el Presidente recibió a Estela de Carlotto en la #ConferenciaMañanera #HastaEncontrarles pic.twitter.com/KKLgOfz2oV — Brigada Buscándol@s (@brigadabuscando) July 21, 2023

“Frente a esta crisis, las autoridades no han respondido ni a nivel federal ni a nivel estatal, nosotras no estamos en la grilla, no somos opositoras, somos como Estela de Carlotto, madres, familiares rotas por el dolor, sólo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos. Lo que nos mueve es el amor”. finalizaron.

Hoy por la mañana De Carlotto, madre buscadora de personas desaparecidas durante la dictadura militar en la Argentina, acudió a la conferencia del presidente López Obrador, donde a petición de éste hizo uso de la palabra.

La activista argentina aprovechó el momento para agradecerle al mandatario federal la invitación, así como hacer un llamado por la verdad y la justicia en la búsqueda de las personas desaparecidas.

En México, a casi cinco años de que tomó el poder, el presidente López Obrador ha rechazado reunirse con las madres buscadoras a pesar de que en su gobierno se han reportado hasta esta tarde al menos 34 mil 610 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.