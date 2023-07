Madres Buscadoras de Jalisco continuarán actividades pese freno del gobierno estatal

Las Madres Buscadoras de Jalisco planean continuar con las búsquedas de sus desaparecidos con o sin la ayuda de la fiscalía y pese al anuncio del Gobierno Estatal de suspenderlas, esto tras la emboscada de la que fueron objeto elementos de la Fiscalía Estatal y de la Policía de Tlajomulco, sin embargo solicitarán apoyo al Gobierno Federal para protegerse de alguna trampa como la del lunes en la que hubo seis muertos y 14 heridos.

Ellas, apenas el pasado 4 de julio y en respuesta a una llamada anónima, localizaron en San Lucas Evangelista, muy cerca del Macroperiférico, una gran fosa en la que lleva nueve días trabajando personal de la fiscalía de Jalisco sin dar mayores informes. Indira Navarro, su líder, asegura que de ahí han sacado restos de unas 51 personas.

Para ello hacen trabajo de campo y encajan una varilla en la tierra esperando liberar con esto olores que les den una pista respecto a si hay alguna persona sepultada en esa zona.

La líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, explicó en qué consiste la petición que pretenden realizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos pensando internamente ver cómo hacerle, pedir apoyo a nivel federal de que nos den, algún curso o algo y estar revisando, por ejemplo, con detectores de metales, algo así", dijo.

Ella fue tajante al decir que continuarán con las búsquedas sin apoyo estatal, ya que de por sí no lo tenían previo al atentado, porque los procesos burocráticos son muy tardados.

"Nosotras vamos a seguir en las búsquedas como lo hemos venido haciendo, sin ayuda del Gobierno porque eran pocas veces que nos apoyaban. Metíamos oficio para que nos acompañara la Guardia Nacional, no trabajamos casi con Fiscalía porque así que metieramos un oficio, un apoyo nos lo daban a los meses y nosotros trabajamos una vez a la semana. Lo vamos a seguir haciendo sin seguir haciendo sin seguridad".

Aclaró que el colectivo que dirige, trabaja solamente de día y se le da aviso a la Fiscalía solamente si se confirma el hallazgo de restos humanos expuestos, por eso dudan de la veracidad del reporte que aseguró el Gobernador Enrique Alfaro, que se recibió.

"Pienso que no existió, porque ellos tienen la posibilidad, ellos tienen toda la tecnología para poder verificar de dónde vino esa llamada (...) por qué no han demostrado lo que dice, no lo sustenta. Lo mas fácil para ellos fue embarrarnos porque estamos visilizando todas las fosas. Es el lugar donde más fosas se han encontrado, dónde él (Enrique Alfaro) fue presidente, si nos vamos a cifras es el municipio donde más desaparecidos hay".

Además de que cuando realizan un reporte y están en el cerro sin poder decir la ubicación de la fosa, dan las coordenadas vía satelital a través de los celulares.

Para el colectivo es preocupante la situación a futuro, cuando localicen restos humanos, fosas y el personal forense y de Fiscalía ya no quieran ir a realizar el levantamiento.

"Y qué va a pasar con todos los cuerpos que se encuentren, qué va a pasar con las llamadas de la gente de la sociedad van a permitir que se haga más matadero que se expongan más cuerpos y que ellos no acudan y no hagan absolutamente nada creo que es un arma de doble filo", añadió

Indira, también dijo que hay temor en el colectivo luego de lo ocurrido en el cerro de Las Latillas. "Por supuesto que sentimos temor, por el Gobierno más que nada".

Insistió en que continuarán con la búsqueda, portarán detectores de metales -saben que las minas contienen metales-, trazarán rutas seguras y esperan tener el apoyo de la Guardia Nacional.

Por ello también pedirán apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual otorga medidas como la asignación de un botón tipo pulso de vida.

