Celebran los XV años de Norma Lizbeth, la estudiante que murió víctima de bullying

Con una emotiva misa y una serenata frente a su tumba, familiares y amigos celebraron los XV años de Norma Lizbeth, la estudiante de secundaria que murió víctima de bullying en Teotihuacán.

La misa se llevó a cabo esta tarde en la iglesia de San Juan Evangelista, donde los asistentes llevaron flores, globos blancos y rojos con motivos de quinceañera que rodearon la fotografía de la adolescente.

“El recuerdo de mi hija no se me va a quitar de la noche a la mañana, porque es un dolor tan fuerte que me dejó mi hija, es un dolor muy grande. Nunca pensé que iba a pasar esto, porque yo y mi hija planeamos otra cosa para festejar sus 15 años”, expresó Francisca Elvira, madre de la menor.

El pasado 13 de marzo, la menor falleció por las heridas que presuntamente le provocó su compañera de clase, con la que peleó. Alumnos del plantel acudieron ese día para presenciar el enfrentamiento a un costado de la escuela que grabaron y compartieron en las redes sociales.

En el certificado médico quedó asentado que el motivo de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico, aparentemente derivado de esa pelea.

Azahara Ailyn “N”, la menor que la agredió, se encuentra internada en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec, la medida de sanción máxima es de cinco años de internamiento.

“Lo que yo pido es que se haga justicia y esa chica tiene que estar donde tiene que estar, sea uno o dos años, que reciba su castigo porque no es justo que le haya quitado la vida a mi hija”, concluyó Francisca Elvira.

