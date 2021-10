Cementerios en Michoacán permitirán 80% de aforo en día de muertos

Morelia, Michoacán (OEM Infomex).-Este miércoles, el titular de la Secretaría de turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, dio a conocer que la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, no permitirá el ingreso a visitantes durante las festividades del día de muertos, sin embargo, cementerios de otras comunidades sí permitirán visitas con un aforo máximo del 80%.

Durante la noche de muertos, la región es de las más visitadas en el país, y el funcionario refirió que la promoción de esta celebración implicará una inversión de 2 millones de pesos.

Noche de Muertos en Michoacán | Foto: Cortesía | Janitzio, Michoacán

La cifra anterior incluye el diseño específico para la festividad de Noche de muertos, el cual ahora cuenta con dos fotografías, una de Arocutín y otra de una mujer colocada junto a una tumba.

No tenemos aún la identidad gráfica impresa, se da a conocer el lunes. Estamos ideando una estrategia digital

Para esta festividad, han identificado que los viajeros provienen principalmente de Ciudad de México, León, Querétaro, Guadalajara y ahora también de Puebla, cuyo flujo de visitantes ha crecido "a partir del arco norte".

Aunque se mostró confiado, Monroy García buscó no perder el piso, pues expresó que en este 2021 no se llegará a los números alcanzados en el 2019 en cuanto asistencia y derrama, pero "ya se está superando el 2020". Sin embargo, no quiso dar estimaciones por la falta de certezas que aún genera la pandemia, "ojalá no venga una cuarta ola".

De acuerdo a los datos de la Sectur estatal, la Noche de Muertos tuvo, en el 2019, nada menos que 9.4 millones de turistas, los cuales generaron una derrama económica de 11 mil 340 millones de pesos; 2020 alcanzó 5 millones de viajeros, con 5 mil 755 millones de pesos.