Chiapas aprieta vigilancia fronteriza por nueva cepa de Covid-19

Chiapas.- La Secretaría de Salud en Chiapas informó que se han activado los protocolos preventivos en caso del arribo de algún ciudadano inglés a la entidad.

Expuso la dependencia estatal que, en caso de una llegada por aire o tierra, el extranjero es darle seguimiento a su cuadro de salud durante su estadía, por lo que a través de un Call Center monitoreando su ubicación y situación general.

Del 1 de octubre al 20 de diciembre, un total de 58 ciudadanos provenientes del Reino Unido atravesaron de México a Guatemala por alguno de los tres pasos fronterizos formales que existen en Chiapas, lo que ha llevado a las autoridades migratorias del país centroamericano a intensificar su vigilancia epidemiológica y restringir el acceso por tierra y aire a ciudadanos ingleses.

Y es que debido a que algunos cruzaron de Chiapas a Guatemala en los últimos días de diciembre, las autoridades sanitarias de Guatemala, temen que alguno haya sido portador de la nueva cepa del Covid detectada en este país europeo.

Según la información proporcionada por el departamento de Migración en Guatemala, 13 mujeres y 14 hombres cruzaron por la vía terrestre en el puerto fronterizo Talismán - El Carmen.

Mientras que por Ciudad Hidalgo - Tecún Umán, otras ocho mujeres y ocho hombres de nacionalidad inglesa por hicieron por el Puente Rodolfo Robles.

En La Mesilla, en Ciudad Cuauhtémoc, cinco mujeres y diez hombres se adentraron a territorio chiapaneco.

La cifra no es alta al tratarse de personas de origen europeo que llegaron a la región con fines turísticos, sin embargo, entre las autoridades de ambos países que comparten esta frontera, las alarmas se han encendido debido a que sólo se realizaron los protocolos sencillos y no se obtuvo más datos de los extranjeros, ya que la cepa aún no era conocida en el mundo.

La posibilidad de que la cepa del Covid llegue a Centroamérica ha movilizado a los organismos de primera línea gubernamental, para impedir el acceso de ciudadanos del Reino Unido, por lo que se monitorea en los puertos terrestres y aéreos la posible incursión de alguno.

Mientras tanto, en Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha guardado silencio en torno a medidas preventivas.

Diario del Sur hizo contacto vía telefónica con él área de comunicación social, pero no atendieron llamadas ni mensajes.

Muchos países del mundo han cerrado sus fronteras al ingreso de ingleses, debido a la cepa que ha sido detectada y la cual, según los especialistas, ha mutado y es más contagiosa ahora.

Mientras que entre México y Guatemala el paso a personas provenientes de otros países sigue activo, aunque también señalaron los departamentos de Migración de ambos lados que se restringe el acceso de ciudadanos del Reino Unido.

Pese a las restricciones vía aérea, el paso de persona sigue siendo un problema fuerte en estos puertos fronterizos, ya que debajo de estos o en puntos aledaños, los caminos de extravío o puntos ciegos no son vigilados.