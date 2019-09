Crimen ofrece protección a curas en Celaya: obispo

CELAYA. El crimen está en todos lados; amedrentan a las autoridades y las asesinan, e incluso comenzaron a pedir dinero, así como a ofrecer protección a los sacerdotes que pertenecen a la Diócesis de Celaya, denunció el obispo monseñor Benjamín Castillo Plascencia.

El obispo Benjamín informó que tan sólo el pasado sábado diferentes sacerdotes recibieron llamadas para amedrentarlos, pidiéndoles dinero y ofreciéndoles protección, así como lo han realizado con muchas personas de la ciudad, que incluso han perdido sus empleos.

Castillo Plascencia, no reveló si ya se realizó una denuncia a las autoridades, pero insistió en que las personas no deben dar datos cuando alguien ajeno los pide, ya que sospecha que de ahí sacan la información para después usarla. También, recordó que muchas de las llamadas provienen de las prisiones, lo cual se puede evitar si en verdad no tuvieran teléfonos.

Por otro lado, luego de los asesinatos ocurridos en contra de los regidores de Apaseo el Alto y Comonfort, el obispo dijo que es muy triste que sin que exista un juicio las propias autoridades estén comentando que seguramente estaban metidos en algo, por tal motivo, pide que se esperen al juicio.

“Debe existir primero un juicio... yo creo que quieren amedrentar, finalizó