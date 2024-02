Sin freno ola de violencia en Tabasco; 10 muertos en 24 horas

A una semana de que el general Víctor Hugo Chávez Martínez asumiera la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en sustitución de Hernán Bermúdez Requena, y a pocas horas de la destitución de José del Carmen Castillo como comisionado de la Policía Estatal Preventiva, un nuevo brote de violencia ocurrió en Tabasco, dejando un saldo de al menos 10 muertos en 24 horas.

La sociedad tabasqueña vio cimbrada su tranquilidad la mañana de este domingo 11 de febrero de 2024, luego de que se informara de la balacera ocurrida al interior del bar Hope 52, ubicado en la zona de Tabasco 2000, en donde tras una riña, los sujetos sacaron a relucir sus armas, pero uno de ellos fue el que disparó a quemarropa en contra de sus contrincantes, matando a tres e hiriendo al menos, a uno más.

Sociedad Asesinan a tres jóvenes al salir de un bar en Villahermosa, Tabasco; detienen a 7 involucrados

Momento en el que se registró el tiroteo Foto / Redes Sociales

Pero esto no fue el único hecho violento ocurrido durante el fin de semana, ya que en Cunduacán, en la comunidad de Huimango segunda sección sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta ejecutaron a un Policía Estatal, a quien sorprendieron cuando salía de un campo de futbol cercano a la iglesia del Señor de Esquipulas.

Mientras que en el municipio de Macuspana, una mujer policía fue asesinada a tiros cuando cumplía su guardia en la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF de dicha municipalidad; la joven fue despojada del arma de cargo por sus agresores.

La zona fue acordonada Foto: Cortesía | Pixabay

También por la madrugada, en Huimanguillo una cabeza humana fue abandonada dentro de una nevera en una parada de autobuses sobre el boulevard Walter Herrera; presuntamente fue en respuesta a un operativo implementado en la víspera, en donde se aseguraron cinco pipas con presunto huachicol. Un mensaje amenazante en contra de las autoridades de seguridad municipal fue dejado debajo del recipiente.

De igual manera, en la ranchería Reyes Hernández de Comalcalco fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, mismo que estaba maniatado y además presentaba el llamado tiro de gracia. Y para rematar la ola de violencia, este lunes 12 de febrero de 2024 tres hombres fueron acribillados dentro de su domicilio sobre la calle Escultores, esquina Las Torres del sector Explanada de la colonia Gaviotas Sur; presuntamente, en el lugar se distribuía droga.

#JustoAhora | Elementos de la @SSPCTabasco y @FGETabasco realizan operativo en la calle Escultores de la Col. Gaviotas Sur



📹 Javier Chávez pic.twitter.com/5Ad368drIB — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) February 12, 2024

Autoridades dicen que 'no pasa nada'

A pesar de los hechos ocurridos no sólo durante el fin de semana, sino desde meses anteriores, las autoridades estatales han insistido en su discurso de que en Tabasco no pasa nada, no hay focos rojos por inseguridad, y ha descartado en reiteradas ocasiones que los sucesos violentos han obedecido a enfrentamientos entre bandas locales.

El pasado 5 de febrero, el titular de la Secretaría de Gobierno de Tabasco (Segotab), José Antonio de la Vega Asmitia, desestimó el mensaje de un video difundido en días pasados en redes sociales por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al reiterar que se trata de bandas criminales locales.

José Antonio de la Vega Asmitia, secretario de Gobierno Fotos: Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

"No se tiene todavía esa información al detalle, lo que tenemos es que son bandas de delincuencia organizada locales", reiteró el funcionario estatal, afirmando que se está trabajando de frente y sin tolerancia contra la delincuencia. En esa misma fecha, el recién asumido titular de la SSPC, Hugo Chávez Martínez, aseguró que Tabasco no es foco en materia delictiva.

Dijo que, por el contrario, la incidencia delictiva estatal ha ido a la baja: "Definitivamente no; si nos vamos a la comparativa nacional, el estado de Tabasco es un municipio que tiene una baja en incidencia delictiva" (sic). Por su parte, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, quien cuando ocurren hechos violentos suele no dar la cara, ha sido reiterativo en su discurso sobre que Tabasco no es rehén de la delincuencia, no hay bandas delictivas, y que todo lo que se difunde en redes es rumorología.

Operativos de la SSPC Tabasco en Villahermosa. Foto: Cortesía | SSPC Tabasco

Empresarios, afectados por la inseguridad

A raíz de los hechos ocurridos la madrugada del domingo en Villahermosa, empresarios restauranteros refirieron que sus ventas se vieron mermadas hasta en un 50 por ciento, ya que bajó la afluencia de comensales con motivo de la transmisión del Superbowl 2024. Por ello, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) solicitó mayor vigilancia policiaca y presencia de uniformados en zonas claves donde hay varios restaurantes.

Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio - Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Villahermosa, Marco Antonio Gómez Figueroa, hizo el llamado a la regulación y que se dé mayor revisión al ingreso a bares y centros nocturnos, así como en los estacionamientos.

Por otro lado, el diputado local de Morena, Jesús Selván García consideró que se ha relajado la seguridad en Tabasco, lo que ha permitido que se registren hechos como el asesinato de tres personas en el Centro Nocturno Hope 52 de Tabasco 2000. Consideró que hace falta mayor control tanto de los municipios como de las autoridades municipales en este tipo de lugares. "Esto obliga a que todo tipo de establecimiento tenga un mayor control en el acceso y aforo de clientes".

La delincuencia se empodera: Julia Arrivillaga

Julia Arrivillaga Hernández directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco | Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Al respecto, la directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández consideró preocupante que los asesinatos están a la orden del día y en cualquier parte pese al Operativo Tabasco Seguro, lo que demuestra que la delincuencia se empodera. "Es preocupante para todos los tabasqueños porque ya se está volviendo una situación común, despertar con noticias tan desagradables como lo ocurrido hoy", expresó.

Afirmó que la delincuencia se empodera cada día más, pues el hecho se registró en pleno corazón económico de Villahermosa. Entonces -dijo- esto habla de que cada vez se atreven a más, cada vez se empoderan más y hasta parece que retan a las autoridades de Tabasco.

¿Y el operativo Tabasco Seguro?

La Policía Estatal en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional realizan operativos de seguridad en Tabasco. Foto: Cortesía | SSPC Tabasco

A raíz de la ola de violencia e inseguridad que se vive en Tabasco desde el pasado mes de diciembre, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, envió a la entidad a integrantes de diversas corporaciones castrenses, a fin de que se inhibiera el delito y se garantizara la seguridad de todos los ciudadanos.

Sin embargo, y a pesar de las cifras alegres de las autoridades, en donde presumieron el decomiso de armas largas, drogas, vehículos y el aseguramiento de varios delincuentes, lo cierto es que la situación prevalece. Para el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), dicho operativo ha resultado una simulación, ya que durante el tiempo que lleva desde su implementación, no ha logrado los resultados esperados.

Nota publicada en El Heraldo de Tabasco