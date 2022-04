Sepultan a Debanhi entre reclamos de justicia; “esto no termina aquí”, dice su papá 

"Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva”, expresó el padre de Debanhi Escobar durante el sepelio de la joven de 18 años en el municipio de Galeana, Nuevo León, donde advirtió: “No nos vamos a quedar callados, que esto no termina aquí”.

En el Ejido Laguna de Labradores ya descansan los restos de Debanhi, quien desapareció el 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con dos amigas y su cuerpo fue hallado 13 días después en una cisterna de un motel en el municipio de Escobedo.

En esa localidad rural, a poco más de 200 kilómetros al sur de Monterrey, los habitantes recibieron el cortejo fúnebre con globos blancos y demandas de justicia, y antes de ser sepultada se ofreció un servicio religioso en la parroquia.

El funeral ocurrió tras una caravana de varias horas que partió de la ciudad de Monterrey, a la que se sumaron cientos de familiares, amigos y activistas con globos y consignas contra la impunidad.

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)", expresó el padre de la joven, Mario Escobar.

El caso de Debanhi, de 18 años, ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en la carretera, después de que sus amigas la abandonaron luego de ir a una fiesta y tomar un taxi, cuyo conductor presuntamente intentó abusar de ella.

El padre cuestionó en el funeral la versión de las autoridades, que hallaron el cuerpo el jueves pasado en una cisterna de un motel cerca del lugar donde se le vio por última vez.

La Fiscalía quiere mentir en un comunicado diciendo que murió de un hematoma, un golpe en la cabeza, y es mentira, es mentira total

Escobar anunció que mostrará pruebas de un video que muestra al taxista tocar los pechos de su hija, por lo que debería considerarse principal sospechoso de la muertes.

“Decirles que no nos vamos a quedar callados, que esto no termina aquí”, manifestó.

La familia de Debanhi Escobar señaló este sábado que exigiría una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual.

Tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia y asesores legales afirmaron que "sí hubo abuso sexual", por lo que acusaron a la Fiscalía de "inconsistencias" en el caso.

Agrupaciones feministas se sumaron a las ceremonias para despedir a Debanhi, además de anunciar movilizaciones para este domingo en Ciudad de México, donde protestarán en el Monumento de la Revolución y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la ola de mujeres asesinadas en el país.

