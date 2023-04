Fiscalía de Sonora localiza a Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras

El presidente Andrés Manuel López Obrador así como la Fiscalía de Sonora confirmaron la localización de la activista Ceci Patricia Flores Armenta, quien había sido reportada como desaparecida por la asociación de Madres Buscadoras de Sonora.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía dio a conocer que la líder del colectivo apareció sana y a salva, señalando que su vehículo había presentado una falla mecánica en una zona donde no había red celular.

Autoridades de la @FiscaliaSinaloa confirmaron a la Fiscal General de Sonora, que Cecilia Patricia Flores Armenta apareció sana y a salvo, ya que su vehículo presentó falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular. pic.twitter.com/AjscMHgxQ8 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 17, 2023 Se informa que Ceci Flores se encuentra desaparecida desde ayer.



Estaba realizando búsqueda en el estado de Sinaloa y fue vista la última vez mientras iba bordo de una patrulla de la policía estatal que se supone le brindaba protección.@lopezobrador_ @rochamoya_ @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/Bq7SGoFeFA — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) April 17, 2023

Por su parte, el presidente López Obrador sólo confirmó el hallazgo de Flores durante su conferencia mañanera, donde previamente había destacado que "el Gobierno federal ya estaba trabajando para localizarla".

Desde 2015, la activista realiza rastreos en campos de Sinaloa tras la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe, de 21 años de edad, en Los Mochis, así como de su hijo Marco Antonio y Jesús Adrián, este último siendo menor de edad.

En abril del 2022, Ceci encontró un cuerpo en la Costa de Hermosillo, que en un principio se pensaban eran de su hijo Marco Antonio, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) comunicó que los restos óseos no correspondían a los de su hijo.

La autoridad indicó a través de redes sociales que se realizaron pruebas de genética de ADN en el laboratorio CIF, donde se obtuvo un resultado negativo.

Con relación a los restos óseos localizados en km 5 de la Calle 20 Sur el día 14 de abril por @CeciPatriciaF líder de @madresbuscan quien consideró que podría tratarse de su hijo, se informa que tras pruebas de Genética de ADN en el #LaboratorioCIF, se obtuvo resultado negativo. pic.twitter.com/3eYpYUx1Rg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 18, 2022

Ceci Flores había recibido amenazas de muerte

En noviembre del año pasado, la activista fue a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para denunciar que había recibido amenazas de muerte por su labor de búsqueda de personas desaparecidas.

“Me siento cansada, siento que lucho contra corriente; pero muchas veces me siento satisfecha al recordar cuantas madres me han llamado para agradecerme porque han vuelto sus hijos a casa, con vida o sin vida”, expresó con voz entrecortada.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora dijo estar molesta y a la vez fastidiada de que las autoridades de la Fiscalía del Estado y de la República, no hayan dado con los responsables de las amenazas que había sufrido, pues no era la primera vez que había sido víctima de ellas.

Incluso, en aquel momento consideró que las amenazas no venían de grupos delictivos del narcotráfico, pues según Flores "ellos no amenazan, si te van a matar te matan".

"Ya ni creo la verdad que sea el cártel, ellos no son tan cobardes, no te amenazan con que te van a matar, ellos llegan y te matan, no te andan diciendo cosas.

“Siempre he dicho que le tengo más miedo a las autoridades que a los cárteles, para que me estén amenace y amenace con que no siga buscando o de lo contrario, me voy a arrepentir o que me tengo que atener a las consecuencias da impotencia, por lo que para mi el hecho de que no se investiguen o rastreen los números (telefónicos), solo refleja que existe conveniencia para que yo no realice mi trabajo", dijo la activista.

