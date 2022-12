Desaparecieron en Navidad y los siguen buscando en Año Nuevo: el caso de 4 jóvenes de Zacatecas

El pasado 25 de diciembre desaparecieron cuatro jóvenes en el municipio de Jerez, Zacatecas, cuando se dirigían a a Colotlán, Jalisco. La última comunicación se tuvo con ellos fue en las inmediaciones del municipio de Tepetongo, Zacatecas.

Los familiares de los desaparecidos, residentes todos del estado de Jalisco, acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para reportar que Paola Vargas Montoya, Viviana Márquez Pichardo y Daniela Márquez Pichardo salieron de sus casas con la intención de dar un paseo con José Melesio Gutiérrez Farias, quien había llegado de los Estados Unidos de visita.

Según declaraciones de familiares y amigos, los jóvenes visitaron un bar, unas horas más tarde avisaron que emprenderían el viaje de regreso. Irma Paola Vargas, envió un último mensaje que decía “todo bien mamá, ya vamos llegando a Huejucar”.

Señas particulares

Sin brindar mayores detalles, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer la media filiación de las personas desaparecidas, originarias del estado de Zacatecas; dos de ellas son hermanas.

José Melesio Gutiérrez Farías, de 38 años de edad, es de tez morena clara, sus ojos son chicos y de color café; tiene complexión delgada y tiene cabello negro y lacio; además de boca grande.

La estatura de José Melesio es de un metro 85 centímetros y no se reporta con señas particulares.

El día de su desaparición vestía playera blanca, sudadera color verde oscuro y pantalón de mezclilla color oscuro, calzaba zapatos color negro.

Daniela Márquez Pichardo, tiene 31 años de edad, su tez es blanca, tiene ojos color café y grandes; su complexión es delgada y su cabello es de color castaño claro; su boca es mediana.

La estatura de Daniela es de un metro 72 centímetros; no tiene señas particulares.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color negro, blusa color verde; chamarra corta color negro y calzaba botines color negro.

Viviana Márquez Pichardo, tiene 25 años de edad; es de tez blanca; sus ojos son de color café y grandes; su cabello es rubio y lleva extensiones; su boca es mediana.

La estatura de Viviana es de un metro 65 centímetros y no tiene señas particulares.

Al momento de su desaparición vestía pantalón color azul, playera color rojo; chamarra de piel color negro y calzaba botas color negro.

Irma Paola Vargas Montoya, tiene 27 años de edad, es de tez morena clara; sus ojos son de color café oscuro; su complexión es delgada, el color de su cabello es negro, corto y ondulado; su boca es chica.

La estatura de Irma Paola es de un metro 70 centímetros y como seña particular tiene un tatuaje en la nuca con la imagen de un corazón.

Al momento de su desaparición vestía playera color negro, suéter color perla y pantalón gris claro; calzaba tenis color negro de la marca Vans.

Autoridades realizan búsqueda de campo

El pasado martes 27 de diciembre, la Fiscalía dio a conocer que las primeras diligencias de búsqueda se realizaron bajo los Protocolos Nacionales en la materia, por ello se activó el Protocolo Alba en el caso de las tres mujeres.

Con la participación de 59 servidores públicos del orden federal y estatal, a bordo de 13 unidades móviles, se realizó la primera diligencia de búsqueda en campo, a fin de recabar indicios y avanzar en las investigaciones que puedan llevar a la localización de las cuatro personas reportadas como desaparecidas.

Es como ir muriendo lento: madre de Paola

“Es una agonía, es como ir muriendo lento”, declaró la madre de una de las tres jóvenes que el pasado 25 de diciembre desaparecieron junto con el novio de una de ellas, en los límites de Zacatecas y Jalisco, cuando se dirigían al municipio de Colotlán.

En entrevista, la madre de Irma Paola Vargas Montoya relató que la tarde de aquel día, su hija y sus primas salieron con la intención de dar un paseo e ir a un bar, sin embargo cuando regresaban a casa, ya no se pudo tener comunicación con ninguno de ellos. . Al transcurrir las horas y hacerse más tarde, comenzaron a preocuparse y a llamarlos sin obtener respuesta.

"No hay palabras, es una situación tremendamente dolorosa, desesperante, el no saber nada de sus hijos… ni siquiera piden un rescate, no sabemos nada, si les importaba el vehículo que lo agarren y ya, pero por qué hacerles daño a personas inocentes; es un dolor muy grande que no puedo explicar”, aseguró la madre de Paola.

Solidaridad de la población de Colotlán

La población ha convocado a participar en una manifestación pacífica que se llevará a cabo mañana 29 de diciembre en punto de las 9:00 de la mañana. Familiares, amigos y más personas bloquearán la carretera federal número 23 a la altura del bulevar de la cabecera municipal para exigir que las autoridades aceleren las investigaciones para localizar a los cuatro desaparecidos.

La madre de Paola señaló que no hay buena comunicación con las autoridades encargadas de la búsqueda: “tenemos que estarles llamado para recibir la información”.

Además, no hay avance en las investigaciones y las búsquedas que realizaron en la zona los días 27 y 28 de diciembre han sido de escasas tres horas.

La madre se dirigió a a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal y de Jalisco Enrique Alfaro para pedir que procedan de manera rápida y den con el paradero de los cuatro jóvenes, ya que en esas situaciones el tiempo es determinante, así mismo mencionó que deben ser precavidos, pues señaló que cuando se acercaron para realizar las denuncias, las autoridades cometieron errores al tomar los datos que entorpecieron los procesos que “de por sí ya son lentos”.

Agradeció también el apoyo que han recibido de parte de los habitantes del municipio de Colotlán quienes han actuado de manera solidaria y brindado su ayuda en todo momento

Con información de Paola Covarrubias y Rosaura Rincón│ El Sol de Zacatecas