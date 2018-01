Desmiente salud rumor de intoxicación con refrescos en Chihuahua

Cuauhtémoc, Chih.- Una serie de mensajes que se viralizaron en redes sociales, principalmente WhatsApp, causaron pánico con una falsa alerta de intoxicación con refrescos y personas en estado grave de salud en hospitales de la ciudad, la información fue desmentida por la Secretaría de Salud y el subdelegado regional del IMSS, Ángel Figueroa.

Un audio comenzó a circular el sábado, donde la voz de un hombre alertaba que en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital Regional había gente grave de salud a raíz de una intoxicación, y que en todos los caso habían manifestado haber tomado refrescos Squirt, Fresca o 7up.

Esto comenzó a crear sicosis y el mensaje se viralizó a cada hora más en la ciudad, hasta que las versiones oficiales de las instancias de salud comenzaron a circular para desmentir la malintencionada información.

El subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región, Ángel Figueroa, indicó: “circula desde esta tarde en redes sociales un audio que alerta sobre una supuesta intoxicación con refrescos en esta ciudad de Cuauhtémoc. Mencionan que en el Seguro Social hay personas intoxicadas e inclusive muertas. Esto es falso, me trasladé hasta el hospital y constaté que ninguna persona ha sido ingresada por estas causas en todo el día. De suceder así el mismo instituto avisaría a la población para prevenirla”.

La Secretaría de Salud del Estado tuvo que intervenir también y envió la siguiente precisión:

“La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informa que no existe una alerta sanitaria por intoxicaciones tras consumo de refrescos en la entidad, por lo que se pide a la población hacer caso omiso y no compartir los mensajes y alertas que no sean emitidos por la Secretaría de Salud”.

Tras verificar en los hospitales de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se corroboró que durante el transcurso de este fin de semana no han sido atendidos casos de intoxicación y tampoco se han registrado muertes por consumo de refrescos u otras bebidas comerciales.

La subdirección de Epidemiología mantiene un monitoreo constante de los casos que son atendidos en los hospitales, con el fin de emitir avisos de forma oportuna a la población y mantener control a través del despliegue de cercos sanitarios.

Las alertas sanitarias y mensajes oficiales pueden ser consultados en la página oficial de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud, a través del Facebook www.facebook.com/SecretariaSaludChihuahua o a través de la cuenta de Twitter @SsaludChih