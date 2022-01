Destituyen al director del penal de Huauchinango en Puebla tras destaparse irregularidades

Huauchinango.- Por quejas y distintas irregularidades en su desempeño, este miércoles fue destituido el director del Centro Regional de Reinserción Social de Huauchinango, Lenin Hernández, confirmó el presidente municipal Rogelio López Angulo, al reiterar los conflictos generados en la administración del penal.

De acuerdo con lo informado por el munícipe, la decisión fue tomada de manera directa desde la Subsecretaría de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

La destitución del funcionario, dijo, se debió a distintas quejas como “prepotencia, abuso de autoridad y hasta la tenencia de un caballo en el interior del penal”, tal como fue revelado este 26 de enero por El Sol de Puebla.

Lenin Hernández ya había tenido el mismo cargo, sólo que fue destituido por distintas quejas de trabajadores, especialmente por no rendir reportes de su trabajo en la institución, según dieron a conocer algunos exfuncionarios municipales que fungieron en la gestión 2014-2018 que encabezó Gabriel Alvarado Lorenzo.

El ahora extitular del penal tuvo el mismo cargo durante la gestión del expresidente municipal, Gabriel Alvarado Lorenzo, y aunque las fuentes no precisaron si lo heredaron de la administración anterior o lo contrataron para que cubriera las funciones, sí aseguraron que no duró en el puesto por no cumplir con sus obligaciones debidamente.

El actual presidente municipal, Rogelio López Angulo, señaló que, Lenin Hernández fue aprobado por la Dirección General de Centros de Reinserción Social por lo que él no tuvo inconveniente para que ejerciera el cargo.

En entrevista anterior, el presidente municipal expresó que el funcionario en cuestión se negaba a entregar reportes de trabajo al ayuntamiento porque aseguraba que él no dependía de la Comuna, sino de manera directa del Gobierno del Estado.

El munícipe acotó: “no depende de Huauchinango de manera operativa, pero sí de manera administrativa, por lo que el ayuntamiento tiene derecho a saber la manera en que se desempeña como funcionario”.

Abundó que hay distintas quejas de trabajadores por “abuso de autoridad y hasta de que los amenaza si dicen algo sobre la manera en que se conduce, lo que es un peligro para la seguridad interna del penal”.

Algunos exfuncionarios de la gestión 2014-2018 señalaron que Lenin Hernández inició sus funciones, pero “no duró ni tres meses o tal vez un poco más, pero se tuvo que pedir su baja porque no daba ningún reporte de trabajo y representaba un foco rojo dentro de la administración”.

Haciendo una comparación de tiempos, la actual administración municipal llevaba poco más de tres meses de haber iniciado con sus labores y algunos funcionarios urgieron movimientos en la dirección del penal.

