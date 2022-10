Detienen policías de Puebla y Veracruz cuando transportaban mercancía robada

Trece elementos de la Policía Estatal de Puebla y dos de Veracruz fueron detenidos en el municipio poblano de Esperanza cuando transportaban mercancía que fue sustraída de un camión con reporte de robo en la autopista Puebla-Orizaba.

La detención corrió a cargo de la Policía municipal en coordinación con la Guardia Nacional alrededor de la media noche, justo cuando se percataron que la patrulla con placas PB 345 A1 iba llevaba mercancía relacionada con un atraco.

Alrededor de las 22 horas del martes, pobladores de este municipio reportaron movimiento inusual cerca del campo de futbol y del panteón, en donde se apreciaban más de una veintena de hombres uniformados y fuertemente armados a bordo de patrullas.

Otra llamada de alerta dio a conocer a las autoridades que estos vehículos estaban siendo cargados con mercancía extraída de un contenedor tipo caja metálica, por lo cual pidieron su intervención.

Tras llegar a la zona, los policías municipales fueron recibidos a balazos por los estatales, quienes intentaban espantarlos y evitar su acercamiento.

Ante ello, los municipales pidieron apoyo a la Guardia Nacional y tras coordinarse cercaron el área y detuvieron a los elementos policiacos, mientras que otras patrullas de las policías de Puebla y Veracruz se dieron a la fuga, arrojando la carga en el camino.

Los uniformados estatales no pudieron acreditar la posesión ni la razón de transporte de las cajas en las que llevaban la mercancía, por lo que fueron detenidos bajo el criterio de flagrancia.

Por el lado de Puebla se trata de oficiales asignados a las patrullas 1220, 1882, 1192, 1189 y 1195 que corresponden a las bases de Serdán y Esperanza.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reportó la detención de la unidad marcada con el número económico SSP 3031.

Los detenidos y las patrullas fueron remolcadas a un corralón para hacer puestos a disposición de las autoridades ministeriales de Puebla, a fin de someterlos a investigación y proceso y resolver su situación jurídica conforme a las pruebas aportadas en su contra.

Si son rateros, que se vayan: Barbosa

“No vamos a solapar una estupidez de esa naturaleza”, declaró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sobre este caso y aseguró que los elementos involucrados en el caso fueron separados de su cargo.

En conferencia de prensa matutina de este miércoles, declaró que las autoridades correspondientes ya iniciaron las indagatorias para determinar el papel que desempeñó cado uno de los uniformados involucrados y aseguró que la situación se esclarecerá en los próximos días.

“Ya están a disposición y separados de su cargo, asuntos internos ya inició la investigación y lo vamos a resolver no crean que se va a tardar un año, no será así, eso lo resolvemos en uno o dos días. Si son unos rateros que se vayan, no vamos a solapar ninguna estupidez de esa naturaleza”, opinó.

😡👮🏻‍♂️ Sí los seis #policías #estatales de #Puebla #detenidos por, el supuesto, #robo de mercancía a un tráiler en #Esperanza con complicidad con tres policías de Veracruz, que se vayan advierte @MBarbosaMX

Sí son #rateros no vamos a solapar estupideces 👇 pic.twitter.com/xULc4YkQqm — Carlos Gómez (@gomezcarlos79) October 12, 2022

Con información de El Sol de Puebla

Nota publicada en El Sol de Orizaba