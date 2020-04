Discriminan a personal de hospitales por coronavirus

SAN LUIS POTOSÍ. La enfermera Mary Lechuga, adscrita al Hospital General del ISSSTE de la ciudad potesina fue víctima de agresiones por parte de la población tras portar dignamente su uniforme de trabajo y a pesar de que son quienes están haciéndole frente al coronavirus y son la población más expuesta durante esta contingencia sanitaria.

El viernes pasado, salió de su domicilio para laborar en el nosocomio en mención, lo hizo bajo los protocolos más estrictos de seguridad, pero se topó con una mujer de unos 62 años de edad que la maltrató verbalmente por subirse al camión y presuntamente exponer a todos a la pandemia que estamos atravesando. “Una señora me gritó porque me subí al camión, me pidió que no me le acercara a ella, incluso me dijo que era doctora, pero yo le contesté que si era doctora, debía saber que tenemos protocolos de salubridad, además de que sólo estoy haciendo mi trabajo”.

Y como Mary, también en Tamaulipas, José Luis Reynaga Aguilar, enfermero del Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco, denunció una misma situación, precisando que incluso al ir caminando por las calles de la ciudad son señalados e incluso ofendidos.

Explicó que la población los comenzó a rechazar cuando se dieron los primeros casos confirmados a la nueva cepa de coronavirus, en Tamaulipas, y al caminar ellos portando el uniforme, reciben la indiferencia de la comunidad, por miedo a ser contagiados. Por ello han optado por no salir uniformados, para poder movilizarse sin recriminaciones.

