Empresa dueña del pozo ‘El Pinabete’ no paga a viudas de mineros

Las viudas de los mineros que quedaron atrapados en el pozo ‘El Pinabete’ en Sabinas, Coahuila, dejaron de recibir el pago que les hacían llegar semanalmente tras el accidente registrado el pasado mes de agosto.

Ello se dio a conocer cuando un grupo de viudas acudió a las oficinas de la empresa a recriminar la falta de pago que les afecta directamente en su economía, toda vez que lo utilizan para cubrir las necesidades de sus familias y las propias.

De acuerdo con una de las familiares de los afectados, Melissa Flores, es la primera ocasión que se presenta este problema: “Estamos aquí esperando que nos den una respuesta de cuál es el motivo por el que no nos han pagado”, declaró Melissa Flores.

Posteriormente, las viudas fueron atendidas por representantes de la empresa, quienes mencionaron que la causa era la detención del propietario de la mina, Cristian ‘S’, que fue aprehendido por el Ministerio Público Federal el pasado 25 de septiembre.

Disputan indemnización mamá y pareja de una de las víctimas

Melissa Flores, una de las mujeres que dejó de recibir el pago semanal de la empresa dueña de ‘El Pinabete’, precisó que la disputa por la indemnización del Gobierno Federal continúa en su caso.

Esto se desprende de los conflictos familiares que surgieron a raíz del accidente por el cual siguen atrapados 10 mineros, pues la mamá de la víctima exigió el pago para su persona, esto toda vez que su hijo no estaba casado con Melissa.

Sin embargo, ella alega que ya tenía un hijo del minero, por lo que el pago le corresponde a ella con el fin de poder cuidar del bebé.

Exigen viudas que se cumpla con rescate de cuerpos

Finalmente, las viudas aseguraron que no aceptarán ninguna otra indemnización del gobierno federal, esto pues lo que desean es que se cumpla la promesa del rescate de los cuerpos.

“Yo lo que digo es que si acaso nos llegan a decir que viene otra cantidad, otra indemnización, yo eso sí no lo voy a aceptar, con tal de que dejen a mi esposo ahí no. Yo lo quiero fuera, yo no quiero más dinero”.

