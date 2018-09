Enfermeros de Chihuahua siguen desaparecidos; llevan tres meses secuestrados

A 100 días de su desaparición, sigue sin saberse nada acerca del paradero de los cuatro jóvenes pasantes de Enfermería que fueron privados de la libertad desde el pasado 28 de mayo en la ciudad de Parral, no obstante la Fiscalía indicó que se tienen datos importantes en la investigación, aunque no se pueden dar a conocer para no comprometer la misma.

Oswaldo, Mayra, Merari y Sigrid, estudiantes de Enfermería y originarios de esta ciudad de Jiménez, fueron privados de la libertad por hombres armados en la ciudad de Parral hace más de tres meses, y hasta la fecha no han regresado a casa.

Hace 100 días de un hecho que conmocionó a la comunidad chihuahuense; cuatro jóvenes estudiantes de Enfermería que prestaban su servicio social en el Hospital de Gineco Obstetricia de Parral fueron privados de la libertad por hombres fuertemente armados, mientras convivían en el domicilio de renta que compartían, en la colonia Kennedy.

Aunque en un principio fueron cinco los secuestrados un joven de quien sólo se le conoce como Daniel, fue liberado de inmediato por los captores, para luego llevarse a los otros cuatro con rumbo desconocido.

En las ciudades de Parral y Jiménez, ciudadanos organizaron cadenas de oración para pedir a Dios por el bienestar de sus familiares y amigos, pegando sus fotografías en lugares emblemáticos y transitados de la ciudad, fotografías que permanecen a la fecha, pues ni uno de los cuatro ha regresado.

Autoridades estatales organizaron varias búsquedas por los sectores aledaños, especialmente rumbo a Matamoros, donde se encontró como indicio ropa de mujer, no obstante, nunca afirmaron o negaron que se tratara de vestuario de alguna de las víctimas.

Más de tres meses después, no se han encontrado, no se sabe nada de ellos. La Fiscalía afirmó que las investigaciones no han cesado en ningún momento, y se han obtenido datos importantes para la investigación, y tratar de dar con su paradero, no obstante, manifestó que no los diría a los medios con el fin de no comprometer la indagatoria, de estos cuatro jóvenes cuyo caso tiene conmocionada a la sociedad.