¿Qué pasó con Erika Yuleimy? joven desaparecida en el Edomex

Familiares de Erika Yuleimy Guerrero, joven desaparecida desde el pasado 11 de agosto, cerraron la autopista México-Puebla, a la altura del Puente Rojo en Valle de Chalco, para exigir a las autoridades dar con su paradero, bajo la consigna "Ni una más, ninguna más ni una asesina más".

Los manifestantes señalaron que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex), sólo les ha dicho que aún se están realizando las investigaciones correspondientes, pero reclaman que no hay resultados concretos para dar con el paradero de Erika.

Esta es la segunda manifestación que han realizado en el mismo punto, pues el pasado 15 de agosto, un día después de reportar la desaparición de Erika, los familiares cerraron la autopista por más 30 minutos. Ese día fueron atendidos por personal de la fiscalía mexiquense, quienes se comprometieron a investigar el paradero de la joven.

¿Qué se sabe de su desaparición?

Erika Yuleimy fue reportada como desaparecida el pasado 14 de agosto, sus familiares señalan que lo último que supieron de ella, fue que tres días antes acudió a poner uñas a un establecimiento alrededor de las 5:00 de la tarde y después de eso no supieron que fue de su paradero.

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por el programa Odisea de la FGJ del Estado de México, ella vestía una playera roja, pants y tenis negros, la última vez que se le vio fue en la colonia Alfredo del Mazo, en Valle de Chalco.

Yuleimy Guerrero tiene 27 años de edad, usa brackets, mide 1.75 metros es de tez morena clara y tiene varios tatuajes en los brazos y la espalda.

¿Qué respuesta han tenido los familiares de las autoridades?

La madre de Erika dijo que las autoridades no le han dicho nada solo siguen investigando y a 12 días de su desaparición y no hay ninguna señal de su hija, “ya no sabemos qué hacer solo exigir a las autoridades que la encuentren”.

“Ahorita nos dicen que cambiaron a todos los de la fiscalía y que vamos a volver hacer todo y a empezar con las investigaciones esto no puede ser posible”, lamentó.

"No es posible que no hay rastros de Yuleimy, las autoridades no hacen nada, yo quiero que me apoyen, que me entienda toda la gente no se vale que no den solución, quieto respuestas", señaló.