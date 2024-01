Especialista de Africam Safari revisó salud de Benito, pero no hay fecha para trasladarlo

Personal de Africam Safari visitó el parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, para analizar las condiciones en las que se encuentra la jirafa Benito, informó la regidora Alma Arredondo.

“No tenemos una fecha, depende mucho de Africam Safari de cómo vieron las condiciones y en su momento va a depender de Benito porque no queremos forzarlo y no vaya estrenado y vaya a tener algún problema de salud”, indicó Alma Arredondo.

Un administrativo y un especialista fueron los que estuvieron a primeras horas viendo las condiciones y sobre todo para buscar que tipo de vehículo sería el adecuado para llevarse a Benito.

Sin embargo, oficialmente aún no hay fecha de traslado de la jirafa. “Ellos vienen y pasan la información a Africam Safari y allá se toma la decisión dependiendo las condiciones del lugar y lo que ellos vieron aquí, entonces mandaría un vehículo en base a las condiciones de Benito y del lugar y que éste se adapte para que la jirafa se suba de manera voluntaria”, explicó, Arredondo.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Respecto a las versiones de que hay juarenses que piden se quede la jirafa Benito la regidora opinó:

“Siempre va ha haber versiones encontradas, la verdad no se podría quedar aquí; es muy injusto que por venirlo a ver nosotros 10 o 15 minutos se quede, él merece mejor calidad de vida y merece vivir con animales de su especie y hasta reproducirse y bueno salir un poco de nuestro egoísmo”

“Sí vimos mucha afluencia ayer (domingo) en el parque, pero también hay que pensar en el bienestar del animal”.

La regidora aclaró que sí se podría acondicionar el Parque Central para que sobreviva, pero eso no es considerado bienestar animal.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

También informó que la inversión para la casa de más de un millón 200 mil pesos, Gobierno del Estado decidirá que hacer pero se tiene que concluir las mejoras, ya que fue orden de Profepa.

Finalmente, Alma Arredondo comentó que de los otros animales Bienestar Animal del municipio sigue analizando la situación jurídica para poderlos mover, pues ya tienen algunas opiniones para que los reciban.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez