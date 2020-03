“Estamos siendo amenazados“: denuncian familiares de paciente con Covid-19 en Tapachula

Tapachula, Chiapas. El pasado sábado en Tapachula se encendieron los focos rojos: ya había en la ciudad el primer caso confirmado de una persona contagiada por covid 19, la noticia corrió como reguero de pólvora en redes sociales, mensajes de whats app y opiniones en Facebook y tuiter, daban cuenta de los detalles que supuestamente lograban saber a través de sus fuentes,quienes opinaban o informaban, reporteros o no.

“Volvió de Dubai y se estuvo paseando por la ciudad como si nada“ decían algunos, otros más se dieron a la tarea de conseguir el nombre dela persona infectada y luego de saberlo, buscaron hasta dar con fotografías del paciente al lado de su esposa en una fiesta “Fue a una fiesta infantil a pesar de saberse enfermo“ era la leyenda.

Junto con estos datos fue creciendo no sólo la alarma entre la población sino también la indignación al considerar a este paciente como alguien completamente irresponsable que aún sabiendo que podía traer consigo el padecimiento del Coronavirus y que podía contagiar a la gente en contacto con él, había continuado haciendo su vida social de manera normal, hasta que ya no pudo más.

La realidad no podría estar más alejada, de manera exclusiva, este medio periodístico logró entrevistar a la hija de esta persona quien nos dio a conocer los detalles reales de la situación en que se encuentran ahora no sólo su padre sino toda su familia.

Esta fuente pidió el anonimato para protegerse pues asegura que desde que todo se supo han estado recibiendo amenazas de todo tipo no sólo ella sino todos sus familiares por ello le llamaremos María N.

A través de una llamada vía celular, María N quien actualmente se encuentra recluída voluntariamente en su casa, narró cómo su padre viajó a Dubai los primeros días del mes de marzo, en un paquete adquirido con antelación a una agencia de viajes que organiza tours para personas jubiladas.

"Cuando mi padre se fue, todo parecía aún algo normal, según lo indicaban las autoridades, el problema fue cuando a mediados del mes, se recrudeció el problema en Europa y otras latitudes y entonces perdimos contacto con mi padre quien en la última comunicación que habíamos tenido dijo que estaba bien y que el lugar donde se encontraba no había problema alguno".

Una vez que fue imposible para la familia contactar al señor, la agencia de viajes en todo momento les dio el soporte, indicándoles que estaba bien y que ya trabajaban en una ruta para que pudiera volver a casa ante el cierre que estaba ocurriendo en diversos aeropuertos y países del mundo.

Fue así que el hombre volvió en un vuelo que llegó a Latinoamérica a través de Brasil, donde se realizó la conexión para volver a México y de ahí a Tapachula.

“Mi padre no estuvo de vacaciones en Brasil como aseguran,únicamente hizo escala en esa nación llegando al aeropuerto, lo fuimos a recoger y notamos que estaba un poco raro y que le costaba hablar, sin embargo,mi padre, dijo, nos explicó que había estado dos días en un aeropuerto esperando poder volar, que le dio diarrea porque la comida era pésima y entonces consideramos que la dificultad para hablar se debía al cansancio pues se trata de un adulto mayor.“

El regreso ocurrió el día domingo, sin embargo, el lunes tras un consenso, la familia decidió llevar al viajero a que le hicieran una prueba para descartar una infección pues había estado en ciudades donde se hablaba ya del contagio por Coronavirus.

Fue así como se comunicaron a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al número 800-004-4800 donde les indicaron que si no había aún síntomas claros que mejor le mantuvieran en observación,aislado en casa.





¿Ya sabes cuáles son las diferencias entre el coronavirus y la gripe común? 👇https://t.co/hWldei1XWB — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 29, 2020









Sin embargo, luego de finalizar la llamada en la que les dieran las instrucciones del protocolo a seguir, cuando María N vuelve a la habitación de su padre se da cuenta de que no puede respirar con normalidad por lo que vuelve a comunicarse al (UIES) donde le indican que, si es derechohabiente, se traslade al Instituto Mexicano del Seguro Social, usando cubrebocas tanto él como la persona que le llevara y procurando no tocar superficies.





Al llegar al IMSS, reportaron que la persona que llevaban podría ser un probable contagiado con Covid 19, a pesar de eso se demoraron en realizar la internación debido a que no había aún un área destinada para la atención de casos de ese tipo, así que mientras esperaban a que se habilitara el espacio, alguien del personal salió comentando que había una persona con Coronavirus y quienes se encontraban en el lugar esperando atención se fueron de ahí inmediatamente.

"Me dicen que el caso de mi papá es grave que se tenia que internar él y yo debía irme a casa y quedar en cuarentena y que un familiar que no hubiera tenido contacto ni con él ni conmigo llegara a pedir informes en horarios que me fueron indicados, fue así que elegimos a una hermana y entre todos los hermanos nos organizamos para que, los que habíamos estado en contacto con él nos aislamos y estuviéramos en contacto por teléfono"

Ese lunes, confiaron la salud de su papá a médicos ye nfermeras del IMSS a pesar de que hubo galenos que se negaron a atender al paciente, por lo que la declarante consideró que quienes se decidieron a“entrarle“ a la atención de su padre son verdaderos héroes tanto los médicos como las enfermeras pues incluso entre ellos hay temor y desinformación respecto a los protocolos de actuación en este tipo de casos.

Fue el jueves cuando dieron de alta al paciente y le dijeron a la familia que descartaban estuviera enfermo de coronavirus debido a que se había recuperado rápidamente, sin embargo, fue devuelto a su domicilio con todos los protocolos de aislamiento requeridos y le dejaron ahí para que evolucionara la enfermedad que le había aquejado.

Lamentablemente, el viernes por la mañana, el paciente volvió a presentar insuficiencia respiratoria, esto a pesar de que estaba recibiendo oxígeno con un respirador por lo que inmediatamente se le trasladó de nuevo alSeguro Social, la familia vuelve a quedarse cada quien en casa, para actuar responsablemente ante la probabilidad del contagio y quedaron a la espera de la noticia que les llegó al otro día, sábado cuando se confirmó que su padre estaba, efectivamente, infectado por el Covid 19.

“A partir de ese momento todo se volvió un caos pues desde el inicio se estaba filtrando información de mi padre, sin embargo, cuando decretaron que tenía Covid 19 se filtró su historia clínica, su nombre completo que ya comenzaba a sonar en redes y además consiguieron fotografías de mi padre y comenzaron a difundir muchas mentiras que nos han hecho daño pues laspersonas nos acusan de irresponsables y nos amenazan a través de mensajes de whatsapp, por redes sociales e incluso por teléfono.“

Todo son mentiras, nosotros hemos actuado responsablemente desde el primer momento, hicimos todo lo conducente, acudimos de forma voluntaria a las autoridades, seguimos los protocolos y hemos dejado de tener contacto social desde el momento en que se nos requirió.





Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 28 de marzo de 2020



➡ https://t.co/nC0gnu34Q9 pic.twitter.com/j1AVBBiqRU — SALUD México (@SSalud_mx) March 29, 2020





María afirma que aportaron a las autoridades médicas todos los datos sobre su padre, los lugares en que estuvo y en los que ella y sus hermanos estuvieron para el monitoreo del probable brote, sin embargo, eso no bastó y además denuncia el hecho de que la información sensible y personal haya sido filtrada a medios de comunicación que en forma irresponsable la han difundido violando así su derecho a la privacidad.

Explica a este medio que la fotografía donde se ve a su padre de fiesta al lado de su esposa es un intento por denostarlos pues su madre falleció hace 5 años, por lo tanto no pudo haber tenido coronavirus enese entonces y además eso descarta que en los días posteriores a su llegada estuviera en una fiesta pues no podría haber estado allí su esposa.

Lo único que yo le pido a la gente es que respete el momento por el que estamos pasando, es angustiante no sólo por estar cada quien en su casa encerrado sino porque las únicas noticias que sabemos nos llegan por celular y apenas este sábado por la noche un comunicador de forma irresponsable aseguró que mi padre había muerto lo que nos provocó una gran angustia, afortunadamente fue una mentira mal intencionada, solamente y mi padre sigue dando la lucha por salir adelante.

Finalmente pidió a la población empatía con lo que les ocurre pues no es algo que se pueda controlar y pudo haberle ocurrido a cualquier persona, aseguró que ella y sus hermanos están siguiendo los protocolos que les indican y que están siendo monitoreados por las autoridades de salud que diariamente les llaman para conocer la evolución de sus síntomas si es que los hay y darles indicaciones acerca de lo que deben hacer, mismas que ellos están tomando al pie de la letra para no afectar a nadie más en la medida de lo posible.