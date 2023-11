Alumno en Mexicali muere tras recibir un golpe en la cabeza; investigan caso por bullying

Por un derrame cerebral falleció Damián, un niño de 11 años de edad que sufrió acoso escolar en la primaria Eucario Zavala Álvarez, en la colonia Granjas Nuevas, en Mexicali.

Los hechos se registraron el pasado 31 de octubre cuando un compañero de clases le metió el pie, el niño cayó y se golpeó en la cabeza. El maestro que estaba a cargo, identificado como Esteban, tardó tres horas en notificar que Damián lloraba por la lesión.

Luego de informar a los padres, lo trasladaron al hospital, pero el domingo perdió la vida, lo que provocó el lunes una manifestación en la escuela donde familiares y madres de otros menores impidieron el acceso a los niños del turno vespertino y se postraron con cartulinas con mensajes como “Queremos justicia para Damián”, “Necesitabas verlo sangrar para creerle”, “los responsables tienen que pagar” y “si hubieran hecho su trabajo, Damián estuviera vivo”.

Martín Gonzalez, papá de Damián, dio a conocer un trabajo escolar que hace unas semanas su hijo realizó donde debió escribir sus debilidades, que a la letra dice: “Que el Julio (el niño que hace bullying) me pegue siempre que jugamos fútbol” y “ser más bajo y que mi enemigo sea mucho más grande que yo”.

“Está comprobando que él hablaba, y ustedes nunca fueron para escucharlo, ustedes no escuchan a los niños, les vale”, reclamó ante las autoridades escolares.

También señalaron los manifestantes que el niño agresor llevaba tres semanas en esa primaria, en donde no solo molestaba a Damián, sino también a otros niños.

Una madre de familia dijo que en septiembre su hijo reportó al menor por haberlo golpeado, pero no pasó nada; la víctima simplemente no quería asistir a clases por miedo.

“¿Por qué están protegiendo al agresor? ¿A Damián quién lo protegió de todo el sufrimiento que tuvo? Nadie lo protegió… yo y la mamá de Damián y otras madres que estamos aquí presentes, siempre le dijimos al maestro todas las situaciones y no hizo nada”, expuso una madre de familia que omitió su nombre.

Manifestaron que la directora les comentó que no se iba a meter porque no era su problema, que las madres de familia tenían que arreglarlo con sus hijos y agregaron que “si no pueden con el cargo, para afuera”.

La directora y el maestro no se presentaron ese mismo lunes a la escuela. Posteriormente, el secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, detalló que por protocolo quedaron separados de sus cargos para que comiencen las investigaciones y que los familiares presentaron formal denuncia ante la FGE.

“A lo que vengo es a enfrentar de parte del estado, de la gobernadora… venimos a hablar con la comunidad… nosotros no juzgamos, nosotros no hacemos más que lo que viene en el registro”, expresó.

Además, dijo que apoyarán a los familiares con lo que sea necesario, cualquier servicio que requieran, ellos lo van a cubrir, sin embargo, ellos se han negado a su ayuda.

Las madres y padres de familia exigieron al secretario, a la subsecretaria de educación, Dulce María Jauregui Santillan y la inspectora de zona, María del Consuelo Lara García, la destitución de la directora de nombre Libia Noemí y del maestro Esteban, y que se investigue el paradero del niño agresor y sus padres que no han asistido a la primaria.

Compañeros de Damián estuvieron presentes en la manifestación, exigiendo justicia por su amigo y comentando que ellos también sufrieron bullying por el mismo niño.

En lo que va de este año, se han reportado 14 casos de bullying en Mexicali, 13 en Tijuana, cinco en Tecate, cuatro en San Quintín, dos en Ensenada y uno en Playas de Rosarito, de acuerdo a información de la Secretaría de Educación.

Los hechos

El lunes 30 de octubre, Damián entraba a su primaria en el turno vespertino y antes de que iniciaran las clases otro alumno, que ya tenía antecedentes de molestar a los niños, le metió el pie y lo empujó, provocando que se golpeara en la cabeza.

El menor de edad comenzó a llorar por un fuerte dolor cabeza, sin embargo, el docente a cargo informó de la situación tres horas del golpe. Ya en el hospital, al menor sólo le recetaron medicamento y le revisaron los oídos y los ojos; después lo mandaron a su casa.

En la madrugada del martes 31 de octubre, Damián se levantó para vomitar y después se desvaneció, por lo que sus papás lo trasladaron a un hospital. Ahí, los doctores le detectaron muerte cerebral, de acuerdo con declaraciones de una tía del menor.

Damián, tras estar en estado crítico, perdió la vida la mañana del domingo.

Al conocer el caso, madres de familia dijeron que el maestro pidió a los niños que mintieran de cómo ocurrieron los hechos, que dijeran que fue un accidente y que ocurrió en la hora del recreo jugando futbol, pero antes de ponerse grave, Damián desmintió esa versión, al igual que otros alumnos.





