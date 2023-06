EU investiga casos de Hepatitis A causados por fresas importadas desde Baja California

La oficina de la FDA de Estados Unidos inició una investigación por la presencia del virus de la Hepatitis "A" en fresas congeladas que fueron importadas desde el estado de Baja California.

"Basado en datos de rastreo recopilados durante la investigación en curso de infecciones de hepatitis A vinculadas a fresas orgánicas congeladas importadas de Baja California", indicó

La investigación fue iniciada contra las empresas Willamette Valley Fruit, Wawona Frozen Foods, California Splendor y Scenic Fruit, quienes vendieron las frutas congeladas en diversos estados de EU, por lo que ya se comenzó a pedir a los consumidores que se devuelva el producto.

"La FDA ha identificado empresas adicionales que pueden haber recibido productos potencialmente contaminados. La FDA ha estado trabajando con estas empresas para asegurar que cualquier producto potencialmente contaminado sea retirado del mercado", explicó la dependencia estadounidense.

Los productos retirados incluyen frutas mixtas Great Value de 4 lb, fresas en rodajas Great Value de 4 lb, mezcla de frutas antioxidantes Great Value de 2 lb, mezcla de batidos orgánicos Fresh Start de Rader Farms de 48 oz. bolsa (cada bolsa consta de seis paquetes de 8 oz), y Rader Farms Organic Berry Trio 3 lb.

Por último, la FDA indicó que la investigación continúa en curso, por lo que más productos en otros establecimientos podrían ser retirados del mercado.