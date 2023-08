Exigen en NL que libros de texto no se distribuyan por contenidos de "ideología de género"

Activistas, religiosos y panistas exigieron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que no se distribuyan los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el argumento de que los contenidos incluyen temas de inclusión.

Integrantes del Frente Unido por Nuevo León en Defensa de los Niños, que encabeza Luz María Ortiz Quintos, protestaron a las puertas del Palacio de Gobierno y demandaron al gobernador rechazar en definitiva los libros de texto de la SEP, y no esperar a que se complete el proceso legal de la publicación oficial.

"No queremos la ideología de género en ningún nivel, en ningún término, en ningún libro, bajo ningún sello. Queremos que no se trabaje con esos libros, que no se entreguen, toda esta indignación y desesperación y gritos de los padres de familia son legítimos, ellos vienen en representación de millones", dijo Ortiz Quintos.

El Frente Unido por Nuevo León en Defensa de los Niños acusó que los libros de la Nueva Escuela Mexicana para el ciclo escolar 2023-2024 tienen contenidos que abordan temas de inclusión, que consideraron ideología de género.

"Queremos trabajar bajo una línea de respeto, pero que quede claro que aun y cuando se publiquen los planes y programas de estudio no queremos esos libros en el estado", comentó Ortiz Quirino, quien con otros representantes entregaron un documento en la oficina del gobernador.

Por otro lado, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) acompañada de padres de familia e integrantes del grupo religioso Frente Unido por Nuevo León presentó un recurso de amparo contra la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP.

Hernán Salinas, presidente del PAN estatal, y la diputada Cecilia Robledo acudieron al Poder Judicial de la Federación para buscar el recurso, donde acusaron de actuar tibio al gobernador Samuel García.

"En el estado ha habido tibieza porque el Gobierno local no ha definido una postura con claridad en favor de la protección de nuestros hijos", señaló Hernán Salínas.

El panista mencionó que el contenido de los libros viola la convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) contra la discriminación en la enseñanza; la Ley General de Educación, que establece que las modificaciones a libros se deben hacer públicamente, y el Artículo 3o. de la Constitución, que señala que la educación debe ser laica.

El PAN presentará en estos días 15 amparos en los que se pide suspender la entrega de los libros para el próximo ciclo escolar.