Familias de transportistas en SLP comen ratas de campo ante falta de trabajo

Diariamente, María Guadalupe se levanta a las cinco de la madrugada para salir a cazar ratas de campo y tener algo qué darle de comer a su familia, pues su esposo se quedó sin ingresos debido a que no le han otorgado el permiso temporal para trabajar su taxi.

Este viernes, operadores de Transporte Colectivo Ruta Escalerillas acudieron a la Unidad Administrativa Municipal de la Capital potosina, para pedir que se conforme el Consejo Municipal de Transporte, que sesione y analice la necesidad de más unidades de transporte en dicha ruta, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó 84 permisos temporales para taxi colectivo, y no ha querido ampliar la cantidad debido a que es el Consejo Municipal de Transporte el que debe informar sobre la necesidad de más unidades.

Al respecto, Ramiro Aguilar Solano, vocero y representante de Transporte Colectivo de la Ruta Escalerillas, explicó que de los 84 permisos temporales, 70 fueron otorgados a los taxistas adheridos a Antorcha, y sólo 14 fueron para los agremiados de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC. (AMOTAC) a pesar de que el titular de la SCT se había comprometido a otorgarles 35, por lo que hay 21 operadores que se quedaron sin permiso.

Indicó que desde el 29 de julio le hicieron la petición al alcalde Enrique Galindo Ceballos para ser incluidos en el Consejo Municipal de Transporte, sin recibir respuesta hasta la fecha, posteriormente acudieron a la SCT y el director Darío González Castillo les dijo que en tres días les otorgaría los permisos, y después excusó que no podía hacerlo hasta que se conformara el Consejo Municipal de Transporte de San Luis Potosí, desde entonces han pasado ya casi tres semanas, por lo que los taxistas que no tienen su permiso temporal, no han podido trabajar para llevar el sustento a sus familias.

Esta situación ha orillado a que las madres de familia usen su creatividad para alimentar a sus hijos y esposos; hace alrededor de 10 años, María Guadalupe aprendió a preparar el caldo de rata, muy tradicional en Escalerillas, aunque no era un platillo frecuente en su mesa. Ahora ha tenido que retomar la tradición forzada por la carencia de ingresos en el hogar, de manera que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para salir a cazar ratas de campo para regresar a tiempo para darle el desayuno a sus hijos y esposo.

Señala que para preparar el caldo requiere de al menos dos ratas, pues su familia está conformada por cinco integrantes y los animales son pequeños, además de que tienen poca carne, pero lamentablemente no siempre hay buenos resultados en la cacería, “agarramos de a pedacito, buscamos unas verduritas para ponerle… es muy difícil completar con esto”.

Aguilar Solano señaló que con los vehículos detenidos no solamente se ha perdido el sustento de estas 21 familias, sino que además, “muchos tenemos los autos a crédito, entonces no tenemos con qué solventar el pago”, por lo que solicitaron al Alcalde dar celeridad a la instalación el Consejo Municipal de Transporte y exponer a la SCT la necesidad de que otorgue más permisos para la Ruta Escalerillas.

