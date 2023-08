Feminicidio de Alma Lourdes: Audios demostrarían acoso sexual de Hilario 'N' a empleadas

Alma Lourdes fue asesinada el pasado 19 de agosto, en la carnicería donde trabajaba, en Ciudad Obregón, Sonora. El presunto culpable es un hombre de 71 años, quien acosaba a las empleadas constantemente.

Esto se pudo comprobar en diferentes medios y redes sociales, se difundieron varias notas de voz, presuntamente de Hilario “N”, donde se aprecia su insistencia y aparente hostigamiento a jóvenes mujeres.

El hombre, de 71 años, quien fue detenido como el presunto feminicida de Alma Lourdes, la joven de 30 años que trabajaba en una carnicería de Ciudad Obregón enviaba notas de voz a otras mujeres para invitarlas a salir de manera insistente, aunque no le respondieran.

Sociedad "¿Por qué nos tenemos que aguantar?": las últimas palabras de Alma Lourdes

“No me tengas desconfianza... si me estás escuchando, yo soy persona de bien, seria, mis deseos para ti son buenos y estoy decidido a que nos veamos y platiquemos y a ver a qué acuerdo podemos llegar, tú ya estás grande, yo también, ya no somos chamacos, si se puede hacer un arreglo en que tuviéramos algo que ver, pues yo estoy dispuesto”, son algunas de las palabras que se aprecian en el audio.

Asimismo, en el mensaje dirigido a una mujer joven, recriminó la falta de respuestas a sus proposiciones, mientras que, en otra nota de voz, enviada tiempo después, continúa insistiendo.

Los audios que están circulando en las últimas horas, presuntamente se trata de Hilario "N.", el sujeto que le quitó la vida a #AlmaLourdes en la Carnicería Chihuahua.



Los mensajes de voz son dirigidos para una mujer que se llama Karina, la cual también está siendo acosada por… pic.twitter.com/OtXvZ50dWw — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) August 23, 2023

“Te estoy marcando, no me contestas, el día que te dije lo de los caballos no fuiste; yo te quería invitar a comer, si es que tú quieres y puedes, si no se puede ni modo, contéstame el mensaje de voz para al menos ir por dogos, cuando menos por lo pronto, sí quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a comer donde tú quieras”, continúa.

Te puede interesar: Presunto asesino de Alma Lourdes había acosado a su hermana: Fiscalía de Sonora

Comité Ciudadano de Seguridad pide castigo ejemplar

Mientras tanto, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora emitió un posicionamiento al respecto del feminicidio de Alma Lourdes, en el cual reconocieron la valentía de la víctima para enfrentar al presunto acosador de su hermana y otras empleadas de la carnicería donde trabajaba.

Sociedad Cae agresor serial del picahielos en SLP; podría enfrentar hasta 20 años de cárcel

“Nos indigna profundamente la violencia contra las mujeres, es urgente abordar las causas que la promueven y los desafíos de salud mental que resultan en este tipo de actos atroces de violencia”, destacó el organismo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Por tal motivo, reiteraron la necesidad de aplicar un castigo ejemplar para el imputado por el feminicidio de Alma Lourdes, y se hace un llamado a las autoridades a revisar y optimizar la implementación de los protocolos de la acción policial, los cuales han sido especialmente señalados por dejar mucho que desear en este caso.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo