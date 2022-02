Fiscalía de Morelos identifica a probable homicida de ejidatario Francisco Vázquez

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya identificó al probable homicida de Francisco Vázquez, líder campesino en el municipio de Ayala y opositor al proyecto de la Termoeléctrica en el poblado de Huexca, Yecapixtla, asesinado este fin de semana dentro de su parcela, pero descartó que el caso esté relacionado con su activismo social.

El titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, aseguró que existe una sólida línea de investigación en torno al hecho que calificó de delicado y en el que existe, dijo, una alta presión social así que también esta siendo atendido en la Mesa para la Construcción de la Paz en la entidad.

“En el área de los hechos encontramos indicios muy importantes que nos están ya dando una posible identidad de quién pudo haber perpetrado el crimen. Es decir, lo digo muy claro, ya tenemos a una persona en búsqueda y eventualmente vamos a dar un resultado rápido”, dijo textualmente.

Aseveró que en el homicidio, los criminales “cometieron varios errores” que están facilitando las indagatorias. Pero de momento, sobre el móvil mencionó que hasta ahora no se han encontrado indicios de que el homicidio esté relacionado con su activismo, es decir, contra la Termoeléctrica. “No tenemos ninguna denuncia por amenazas, sin embargo, tenemos un dato aún no corroborado de que tenía algún tipo de pugna con personas que tiene que ver con su actividad en la zona sobre los derechos del agua, pero eso no podemos decir que tenga que ver con su homicidio”, declaró.

Como se recordará, fue alrededor de las 18:38 horas cuando la Policía recibió un llamado de auxilio desde la avenida Principal de la colonia El Ejido Abelardo en el municipio de Ayala, para reportar la agresión a tiros contra dos hombres cerca del Rancho, pasando el Panteón.

Uno de ellos era Francisco, mientras que el otro su empleado quien fue llevado al hospital general de Cuautla herido y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades reportaron que de acuerdo con testigos de los hechos, los homicidas se dieron a la fuga en una motocicleta y llevaban chalecos tácticos.

