Fiscalía desmiente hallazgo de Madres Buscadoras en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó durante la noche del domingo que el hallazgo reportado por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en Santa Ana, se trató del procesamiento de tres a cuatro cuerpos, lo que enardeció a las buscadoras, quienes aseguran no pararán hasta que se extraigan todos los restos.

La información que proporcionó la FGJE, señala que en respuesta y apoyo al Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Servicios Periciales y el Arqueólogo Forense confirmaron la recuperación de dos osamentas completas y restos óseos, que podrían tratarse de restos de tres a cuatro personas en total.

“No cuenta como informaron erróneamente personas de la sociedad civil, antes de que concluyeran los dos días de procesamiento pericial y forense”, manifestó la FGJE a través de un boletín.

Por su parte, la líder del colectivo, Cecilia Patricia Flores, señaló que es lamentable el comunicado que emitió la FGJE.

“Qué lamentable que la Fiscalía, quien debería de darnos las gracias porque estamos haciendo su trabajo; por el cual ellos ganan muy buen cheque, todavía siempre todo el tiempo han hecho lo mismo de minimizar nuestra labor, pero lamentablemente para ellos, lo que se ve no se pregunta, lo que se ve en transmisiones y videos de lo que se encontró, cómo van a hablar ellos de tres cuerpos, de tantos huesos calcinados”, manifestó.

Asimismo, Cecilia Flores, declaró que durante esta semana seguirán trabajando en el predio ubicado en las inmediaciones del Ejido San Vicente, pasando la Laguna de los Abuelos, en el kilómetro 3 de la carretera Santa Ana.

“Para su mala suerte las búsquedas no pueden parar, porque los desaparecidos necesitan volver a sus casas, tienen el derecho de ser buscados y los vamos a buscar, aunque a mí me avienten cada vez más lejos para que no vaya a buscar, desde donde yo esté voy a volver a hacer búsqueda”, declaró Flores Armenta.

Tan sólo durante la tarde del domingo, el colectivo localizó una segunda fosa, la cual, presuntamente, fue realizada con una retroexcavadora, donde se localizaron tres osamentas, informó la líder del colectivo.

“No sabemos cuántos sean, porque los peritos están trabajando ahí pero la información que tenemos por la que están ahí trabajando es porque hay más de 50 cuerpos ahí; se localizó una segunda fosa pero ocupan la retro para trabajar porque esa fosa la hicieron con retro”, apuntó la líder del colectivo.

Flores Armenta señaló que les prestarán por parte del Municipio de Nogales una unidad de la que se requiere para abrir la fosa, la cual será utilizada durante el transcurso del lunes.

Cecilia Flores dijo que las cifras que ellas indican se basan en la información de las compañeras que se encuentra en campo, ya que, dijo, las cifras distan de las presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“Nosotros nos guiamos por lo que dicen las compañeras, porque la Fiscalía siempre trata de minimizar nuestra labor, así que lo que vale es que la gente esté mirando y lo que ellas están encontrando”, puntualizó.

