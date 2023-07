Fue una noche trágica, nos cambió la vida: sobreviviente del incendio en bar de Sonora

Para Leonardo Escobar, el haber sobrevivido a la tragedia del bar Beer House, en San Luis Río Colorado, el pasado fin de semana, fue nacer de nuevo, aunque estaba más preocupado por su familia y amigos que lo acompañaban esa noche.

Dijo que era una noche normal, en donde el lugar era ocupado por los usuarios habituales y no estaba tan lleno como en otras ocasiones, y que iban seguido, ya que todos prácticamente se conocen y ya eran una pequeña familia, que, cuando hay una persona externa, se nota.

Justicia Fiscalía de Sonora pedirá la pena máxima para presunto responsable de incendio en bar

“El presunto responsable (del incendio) estaba sentado en la mesa que se encontraba al lado de donde estábamos nosotros. Mi hija me hizo señas de que estaba hostigándolas, pero lo hizo demasiado tarde, tal vez si me lo hubieran dicho antes, lo podrían haber sacado rápido”

Agregó que todo el incidente fue muy rápido, en cuestión de segundos, ya que se dio cuenta que ocurría algo, porque volteó a la puerta, pero vio que alguien encendió un papel, y en ese momento, no le prestó importancia.

Expresó que volteó a ver al grupo musical, pero cuando se volvió a fijar en la puerta, el fuego ya se había metido por el techo.

“De hecho, quien se dio cuenta de esto fue mi esposa, ella nos dijo a todos que nos fuéramos de ahí; yo esperé a que todos se agarraran juntos y caminaran hacia la puerta, me cercioré que no hubiera ningún rezagado y fue cuando comencé a salirme”.

Recordó que vertió la cerveza que traía, en la camiseta, y se cubrió la boca; aparentemente, eso ayudó a no sufrir mayores lesiones a causa del humo. Sin embargo, el lunes pasado sufrió síntomas de intoxicación, y fue al hospital de emergencia, con una ligera inflamación de los pulmones, pero ya la dieron de alta.

Dijo que, del momento de que detectaron el fuego hasta que salió del local, pasaron si acaso dos minutos.

“En el momento de que los míos habían salido, voltee hacia atrás y ya no había nadie, una persona me pidió ayuda para salir, le comenté que no me soltara el hombro; mantuve la calma lo más posible; había mucha desesperación por salir del lugar”.

Aclaró que su esposa fue quien les habló a los bomberos a través del 911, ella no se acordaba de ello.

Cuando salieron del establecimiento, parecía zona de guerra, ya que la gente estaba en el suelo, había gritos, lamentos, alcanzó a levantar a algunos en lo que llegaba con su familia.

“Lo que hice primero fue encender el auto con el aire acondicionado, con la circulación interior, para que no entrara humo; íbamos cinco personas”.

Alonso Moreno | Tribuna de San Luis

Cuando se dio cuenta de la magnitud de la tragedia, afirmó que sintió una mezcla de tristeza y coraje, porque pudo regresarse y haber ayudado a más personas.

Mencionó que no supo si se intentó abrir la puerta posterior, la cual estaba bloqueada, es mas no sabía que había una salida en la parte de atrás del local.

El presunto responsable

En cuanto al presunto responsable, aparentemente venía con otra persona, pero ésta se retiró dejándolo en una mesa, solo que estuvo enviando flores a varias mujeres que estaban en el lugar.

“Hubo una persona que sí reaccionó, se puso de pie, lo increpó, hubo empujones e intercambio de palabras y el tipo cayó; creo que fue más eso, que se sintió humillado y eso desato su ira, es posible que pensara que solamente los iba a asustar, pero nunca se imaginó lo que desencadenaría”.

Leonardo Escobar pidió justicia para todas las víctimas del incidente, además que ofreció condolencias a los deudos, asimismo, les ofreció apoyo y está a las órdenes de lo que se pudiera ofrecer incluso declarar ante las autoridades de lo ocurrido.

Publicado originalmente en Tribuna de San Luis