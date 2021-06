Gobierno federal cancela subasta de lote en bosque La Primavera, Jalisco

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) canceló la subasta en el bosque La Primavera, en Jalisco, porque el lote proviene de un embargo realizado por el SAT.

“Este lote proviene de un embargo del Fisco Federal (SAT) y ya se había puesto a la venta en varios eventos comerciales sin que se hubiese presentado alguna observación sobre afectaciones al medio ambiente por parte de autoridades federales o locales”, señaló el organismo en un comunicado.

La cancelación de la subasta se dio después de que el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, señaló que este predio está ubicado en una zona natural protegida desde 2018 y en su lugar, el terreno debe ser entregado al propio estado de Jalisco.

“Le exigimos al Gobierno Federal que reconsidere lo que está haciendo. Vamos a hacer una solicitud para que, en lugar de vender nuestro patrimonio natural, se lo entregue a los jaliscienses para hacer un proyecto ambiental público que se quede para todos y para la posteridad”, señaló el funcionario en su cuenta de Twitter.

Agregó que estos terrenos, ubicados en El Palomar y Cerro Pelón, pertenecen a la zona de recuperación ambiental cerro El Tajo, que constituyen más de 33 mil metros cuadrados del bosque La Primavera.

“En esos 6 terrenos no se puede ni se podrá construir. No lo vamos a permitir. Ni le muevan, por ley no se puede cambiar el uso de suelo”, agregó Alfaro.

Por su parte, el INDEP enfatizó que realizará un análisis detallado sobre los predios con el propósito de que sus procesos de comercialización se mantengan dentro del marco de derecho.

