Inédita granizada de casi dos metros deja 457 casas afectadas en Guadalajara

Guadalajara.- Una granizada atípica fue la que cayó la madrugada de este domingo en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. El hielo alcanzó una altura de más de casi dos metros lo cual fue visto con asombro por parte de los afectados que por más de 12 horas se sintieron en la Antártida. Las autoridades contabilizaron mas de 240 fincas afectadas al igual que 30 vehículos, debido a ello, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E.

La tormenta eléctrica con intenso granizo y fuerte viento comenzó alrededor de las 1:15 horas ya del domingo. Luego de que la lluvia disminuyera, habitantes de las colonias San Carlos, Rancho Blanco, Álamo Industrial y El Rosario, en Guadalajara así como algunas otras de Tlaquepaque, al salir de sus casas se llevaron una gran sorpresa, ya que no podían salir a causa de la gran cantidad de hielo acumulado que invadía la calle, sus casas y que arrastró vehículos, además de destruir algunos negocios.

El director de Protección Civil y bomberos de Guadalajara, Felipe López Sahagún, informó que en el municipio fueron 215 viviendas las que reportaron daños: 22 en la San Carlos, 18 en la Atlas y El Rosario, 69 en Rancho Blanco y 106 en Álamo Industrial.

En tanto que en acuerdo con el Gobierno de Tlaquepaque, la zona más afectada fue la colonia Rancho Blanco con 182 viviendas siniestradas, mientras que en Álamo Oriente fueron 50, en La Capacha fueron 10, además de una treintena de vehículos.

Tras la emergencia, la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, realizó un recorrido por la colonia Rancho Blanco en compañía del presidente tapatío, Ismael del Toro, ya que ahí son los límites de ambas municipalidades. Ahí ambos se comprometieron a ayudar a los afectados por el fenómeno natural atípico.

"Tlaquepaque tenemos hasta el momento 242 casas dañadas, esto fue que estuvo el granizo en todas las áreas de la casa. Tenemos cinco dependencias totalmente dañadas que corresponden al municipio y tenemos 150 personas y 40 vehículos trabajando desde la una de la mañana. Vehículos dañados 30", dijo Limón.

Granizo abrió puertas e invadió casas

Cientos de familias lo perdieron todo, ya que aseguran que la gran cantidad de granizo incluso les abrió la puerta e invadió sus viviendas y comercios.

La señora Sandra Esperanza Lomelí quien es vecina de Río Tuxcueca y Río Tizapán, fue una de las afectadas ella indicó a EL OCCIDENTAL: "No hemos dormido nada, porque el granizo subió mas de un metro afuera de las casas".

Por su parte Jacqueline García quien tiene una tienda de abarrotes en Río la Paz y Porvenir, señaló que el hielo ingresó por su casa y se expandió hasta la parte de la finca en dónde tiene el negocio mismo que incluso le quebró la puerta de un refrigerador. "Se metió el agua por la casa junto con el hielo me abrió la puerta de este lado del negocio entonces se me vino todo se inundó todo de hielo. Me quebró la puerta del refrigerador, mucho producto se echó a perder, todo prácticamente", señaló a la par que hacía labores de limpieza de su establecimiento.

Otra moradora de la calle Porvenir dijo con desánimo que en ocasiones anteriores y se les metía el agua pero nunca una situación como la ocurrida: "La corriente abrió la puerta. Los colchones, los roperos, la ropa, no tenemos zapatos secos, ya no tenemos absolutamente nada. Nunca habíamos vivido una cosa como ésta".

Durante la mañana los moradores de dicha colonia se dedicaron a labores de limpieza, así como a realizar el retiro de granizo y sacar los muebles que se empaparon con el agua de lluvia y las pequeñas bolas de hielo, por lo que en las calles se podían ver los muebles, colchones, sillones, mesas, sillas y demás enseres domésticos, los cuales fueron sacados para que se ventilaran y el sol ayudara a secarlos.

Casi dos metros de granizo

La acumulación de hielo fue de entre 1.80 y dos metros de alto según señaló Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ). "Tenemos niveles en diferentes puntos. Aquí (Río Reforma e Insurgentes) el nivel de hielo alcanzó aproximadamente entre 1.80 a dos metros y además fue acumulando vehículos, unos sobre otros y eso nos generó algunas problemáticas para salir de sus viviendas, por parte de los habitantes".

Este también atribuyó la granizada al temporal de lluvias.

Inundaciones

La tormenta también dejó severas inundaciones en zonas como Plaza del Sol, Boulevard Tlaquepaque y Calzada Olímpica, en donde por la gran cantidad de agua causó que varios automotores quedaran varados, al igual que en la zona del Parque San Rafael y la calle Manuel Payno. Además de que cayeron varios árboles en Zapopan y la Perla Tapatía. Además una bodega de Correos de México de la calle Nopal, ubicada en la capital de Jalisco, colapsó.

Activan Plan DN-III-E



Debido a la magnitud del desastre elementos del Ejército mexicano acudieron a las colonias afectadas para realizar una valoración del área luego de ello establecieron que había condiciones para activar el Plan DN-III-E de apoyo a la población civil en caso de desastres naturales.

Al respecto, el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Sergio López Lara, comandante del 14 Batallón de Infantería, informó que están participando en la emergencia cuatro bases de operaciones institucionales y la fuerza de reacción de la 15 Zona Militar, con un estado de fuerza de un jefe, seis oficiales y 96 elementos de tropa.

"Por las condiciones de clima no hay una situación igual hemos tenido fuertes granizadas en la Ciudad de México pero no con la magnitud de afectación que se registró en este momento", señaló Sergio López Lara.

Hasta las 18:00 horas, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional continuaban realizando labores en la avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle, en donde varios vehículos de carga quedaron atrapados por el granizo, por lo que la zona se encontraba parcialmente cerrada a la circulación.

INMUEBLES DAÑADOS

215 de Guadalajara

242 de Tlaquepaque

80 Carros siniestrados

20 calles de la capital de Jalisco

15 con daños estructurales

25 negocios

2 bodegas colapsadas

CRUCES DE MAYOR AFECTACIÓN

Lázaro Cárdenas y Río SecoLázaro Cárdenas y Fuelle

Niños Héroes y Santos Degollado

Río Reforma entre Río Medellín e Insurgentes

Porvenir y Río la Paz.Tuxcueca y Río Tizapán

LAS COLONIAS

San Carlos, Atlas, El Rosario, Rancho Blanco, Álamo Industrial, Loma Oriente, Revolución, El Tapatío, La Capacha, Álamo Oriente

ESTADO DE FUERZA