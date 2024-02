Guanajuato, donde la vida con remesas “no vale nada”

En Guanajuato, “donde la vida no vale nada”, como dice aquella vieja canción de José Alfredo Jímenez, al cierre de 2023, obtuvo la mayor recepción de remesas familiares con más de cinco mil 414 millones de dólares, desbancando a Jalisco con el primer lugar.

De acuerdo con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, 63 por ciento del uso de remesas es para alimentación; mientras 17 por ciento se utiliza en medicamentos, 12 por ciento en gastos generales y nueve por ciento para construcción.

José García Romero, de Acámbaro, recibe remesas por parte de sus tres hijos que viven en Chicago y Texas en Estados Unidos, y en su mayoría lo ocupa para cubrir ciertos gastos, porque en su mayoría ocupa la tarjeta de adultos mayores que da el gobierno federal.

“Yo dependo de lo que nos da el Presidente de la República, eso me sirve mucho para sustento, aunque sea cada dos meses, ahorita nos adelantaron lo de dos bimestres, esto tengo que hacerlos rendir los cuatro meses, para que me alcance para el sustento alimenticio (…) Tengo tres hijos en Estados Unidos y recibo remesas de vez en cuando, como el día de mi santo me envían unos dolaritos; para Navidad y Año Nuevo también me mandan, son las únicas veces”, dijo.

José García suele recibir remesas de sus tres hijos, pero no depende de ellas. / Foto: Jorge Carmona

Al preguntarle si él atribuye el aumento de las remesas por el crimen organizado como lo señaló un asociación civil, respondió:

“ Yo pienso que no, porque el aumento de remesas es según tengan trabajo allá las personas o familiares de los que vivimos aquí en Guanajuato”.





Por su parte, Mía Juárez Luna, de San Miguel de Allende, platica que su hermano envía remesas desde el país vecino para ayudar a su familia.

"Trabaja en la construcción de casas de madera en Estados Unidos; en Temple, Texas, y le manda dinero a mi cuñada cada semana para ayudar a sus dos hijos y además para que pueda construir su casa que están haciendo en la comunidad", mencionó Mía.

De acuerdo con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, 63 por ciento del uso de remesas es para alimentación. / Gráfico: El Sol de México

En promedio envía entre 150 y 200 dólares cada ocho días, "dependiendo cómo le vaya en su trabajo” y recurren a Elektra para retirar el dinero.

María Arely Pérez Barrientos, de Celaya, comparte que 80 por ciento de sus ingresos dependen de las remesas que le envía su esposo que también se fue a trabajar a Estados Unidos. Usualmente retira los recursos en Coppel.

“Retirar el dinero no es difícil, yo solamente voy a caja y les muestro el número que ellos mismos me dieron para que se me facilite sacar las remesas que me manda”, contó.

Entre 2019 y 2025, las remesas en Guanajuato crecieron 59.8 por ciento, siendo León el municipio donde más se reciben estos ingresos, después de San Luis de la Paz e Irapuato.