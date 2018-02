Habitantes de Jamiltepec lloran a sus víctimas tras caída de helicóptero

Oaxaca, Oax.- Familiares de las víctimas que ocasionó el accidente del helicóptero donde viajaba el Gobernador Alejandro Murat y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, solicitaron la reparación de los daños y lloran a sus seres queridos que fallecieron en la tragedia.

Tras el fallecimiento de Rosa Elia Velasco Hernández y su hijo Octavio Flores Hernández, sus parientes demandaron el pago de los gastos.



“Cómo le van a hacer pues, yo quiero que le paguen la vida a mi nieto y a mi nuera. Todos los gastos los deben de poner ahorita, porque no estamos prevenidos nosotros”, expresó, la abuela de Octavio.

Anoche, la aeronave en la que se trasladaban Murat, Navarrete y varios funcionarios estatales y federales se desplomó en un terreno que se utiliza como cancha de futbol, en la Colonia Aviación, del municipio de Jamiltepec, que es uno de los más afectados por el sismo de magnitud 7.2, suscitado ayer por la tarde.

En entrevista para este medio informativo, los ciudadanos de Jamiltepec señalaron que el helicóptero de la Marina cayó su las familias que estaban en el terreno, resguardándose tras el sismo.

“Por lo del temblor, estamos escapando allá arriba, en el campo, porque no hay nada de peligro. Nos venimos al campo porque no hay peligro, estamos al aire libre”, dijo, el hermano de Rosa Elia.

“Más tarde llegaron los del ejército para verificar los daños, nosotros no podíamos entrara a nuestras casas porque están agrietadas”, agregó.

Foto: Especial

El hermano de la víctima comentó que alrededor de las 21:30 horas del viernes llegó el helicóptero, y de inmediato perdió el control. “No cayó suavecito, cayó ¡pum!, quién va saber que venía descompuesto, o venía mal, accidentalmente corrió y se llevó una urban, y en el momento que agarró la urban se fue dando vueltas, hasta que se estalló ahí donde están los postes”, relató.

“Yo corrí pero no me di cuenta de mi hermana y mi sobrino, al momento de salir vi el cuerpo de mi hermana, y ya no pude hacer nada”, expresó.

Esta familia pidió el apoyo del Gobernador Alejandro Murat para poder cubrir los gastos de los sepelios, además para sus viviendas que fueron afectadas por el sismo.

La señora Rosa Elia Velasco de 41 años de edad y el joven Octavio Flores de 23 fueron dos de las 14 personas fallecidas al caer el helicóptero en el que viajaban el gobernador Alejandro Murat y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Esta familia tiene su domicilio en la colonia aviación, cerca de donde ocurrió el percance la noche de este viernes. Bebés, niños y mujeres fueron sus víctimas. La piedad no estaba dentro de sus atributos.

"Mi hermana está muerta, estaba con su bebé de tres meses, su hija de tres años está en el hospital", susurra Martha Mendoza entre llanto.

Los ataúdes llegaron, mientras las labores de recate de los cuerpos continuaban. Los altos mandos se fueron.

"Vamos a quemar ese helicoptero", dice un poblador. "Ya para que", contesta otro. "Dios te dará fuerzas", consuela una anciana a una joven mujer.

"No le vayas a dar mucho que te vas a emborrachar", le dicen a un hombre, quien entre lágrimas le da dos tragos a una botella de licor.

Ante la mirada de los familiares, los cuerpos son colocados en los ataúdes.

Nueve militares con armas largas cuidan que nadie pase. Uno a uno los familiares reconocían los cuerpos.

Las cajas se abrían mostrando lo que no querían ver. "Háganse a un lado los que ya reconocieron", gritaba una insensible voz.

Debido a los daños que ocasionó el sismo a su vivienda, solicitaron el apoyo de las autoridades en estos momentos difíciles pues no tienen los recursos para la reconstrucción.

LISTA DE MUERTOS

1. Juana González Flores, 49 años

2. Irma Alavés González, 28 años

3. Citlali Pérez Alavés, 10 años

4. Sara Vásquez Santiago, 45 años

5. Adriana Mendoza Pérez, 23 años

6. Judith Zárate González, 25 años

7. Eva González Flores, 37 años

8. Mauro Sánchez Villa, 28 años

9. Octavio Flores Velasco, 23 años

10. Rosa Velasco Hernández, 38 años



11. Hilario Alvarez Acuña, 62 años

12. Lorenzo Zárate Sánchez, 40 años

13. Rosa Elia Velasco Hernández, 41 años

14. Bebe 6 meses

/afa