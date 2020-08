"Homicidios bajaron con captura de El Marro", afirma Diego Sinhue

CELAYA. A pesar de que siguen los asesinatos en la región Laja-Bajío, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que sí han bajado los homicidios dolosos tras la detención del presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Y, alías El Marro, pues hay un registro de 24 por ciento menos de estos delitos.

El mandatario guanajuatense afirmó que Celaya tendrá 100 millones de pesos para seguridad y dio a conocer que están por llegar los helicópteros nocturnos para vigilancia para ese municipio, así como para Irapuato y León, y los cuales se van a sumar a la seguridad pública.

Enfatizó que con la detención de El Marro se tiene en este mes una disminución del 24 por ciento en homicidios, según cifras de la Secretaría del Ejecutivo Nacional, y amplió que "hay la esperanza de seguir con el fortalecimiento de la policía municipal, y mejorar el trabajo con la Federación; se van a lograr mejores objetivos".

Señaló que en próximos días van a llevar a cabo un evento con la alcaldesa Elvira Paniagua para hacer la entrega de unidades, chalecos, armas y demás equipo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y explicó que los 100 millones de pesos han sido en distintos momentos, como la entrega del equipo blindado, que costó ocho millones de pesos.

“Con esta entrega de equipo para seguridad, los celayenses verán que hay un compromiso por parte del gobierno del estado, pero además hay resultados, porque con la unidad blindada hubo un enfrentamiento y salieron bien librados los elementos de Celaya, lo que significa que cuando se apoya a la corporación, los policías también se la juegan”, indicó.

Ahondó que se están haciendo ensayos con los helicópteros diurnos: "se están subiendo policías municipales y del estado; hacen recorridos con los helicópteros diurnos, para estar listos para cuando lleguen los nocturnos".

Aseguró que el estado estará a cargo de los gastos de mantenimiento, operación y personal, porque son equipos muy costosos, por lo que será el estado quien los resguarde y les de mantenimiento.

DECEPCIONADOS EN CONAGO

En otro tema, el gobernador Diego Sinhue dijo que los integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) están muy decepcionados con el gobierno federal porque no han tenido respuesta en los temas que presentaron al Presidente, por lo que se reunirán los 10 gobernadores la próxima semana, en Chihuahua, para analizar si continúan o retiran.

“No hay mucho sentido estar en una reunión de gobernadores en donde no se atienden los problemas a fondo. Estamos valorando. No hemos tomado una decisión, pero se ve complicado el seguir apoyando a reuniones en donde no vemos un diálogo de ida y vuelta, y solamente escuchamos el discurso”, enfatizó.

El primer mandatario en el estado señaló que el Presidente de la República sólo se ha concretado a dar discursos como lo hace en las conferencias matutinas.

De los planteamientos que hicieron como Conago, fue la creación de un fondo de 1.5 millones de pesos para rescatar la economía o echar atrás las sanciones a la energía renovable o los recursos extraodinarios para atender la pandemia, por señalar algunos ejemplos, pero no se ha tenido una respuesta contundente por parte del gobierno federal.

Comentó que aún no sabe si Guanajuato saldrá de la Conago, porque todavía se va a platicar en la próxima reunión en Chihuahua, en donde se definirá si siguen o se retiran.

“Todavía no es una decisión tomada. Los 10 gobernadores lo analizaremos, como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes”, precisó.

FALTA ESPÍRITU DEMOCRÁTICO

Sobre la situación que se dio en Baja California Sur, en donde la bancada de Morena en el Congreso quiere quitar a diputados de oposición, el gobernador de Guanajuato comentó que es una muestra más de esa falta del espíritu democrático en Morena.

“Diputados de Morena haciéndoles un juicio político a compañeros para quedarse con la mayoría, es inaceptable. Es algo que no podemos permitir. Ya vimos lo que pasó en Baja California, en donde Bonilla había hecho el intento de quedarse más tiempo en el poder. Ahora en Baja California Sur, los diputados de Morena quitan a compañeros con triquiñuelas, con chicanadas jurídicas, contraviniendo a la Suprema Corte”, expuso.

Para concluir, expuso que es un problema delicado, y por ello, desde todos los estados, se tiene que hacer un llamado a que se respete el Estado de Derecho.