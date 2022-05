Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez por problemas de presión

Monterrey, N.L. | Por problemas de alta presión derivados de la búsqueda de su hija, Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida desde el pasado 31 de marzo, fue hospitalizado desde la noche del sábado.

Dijo que en los últimos cuatro días no se ha sentido bien de salud, pero no lo había comunicado a nadie, ya que no deseaba parar la búsqueda de su hija de 26 años.

Sin embargo, a través de un grupo de WhatsApp que mantienen amigos y familiares decidió informar de su estado de salud, pues no ha dormido prácticamente, su respiración se deterioró y presentaba problemas para hablar.

Aunque no comentó públicamente el hospital en el que se encuentra, si asegura que estará listo este lunes 9 de mayo para seguir con la búsqueda de su hija, y solicita a los medios de comunicación que le den el apoyo como hasta ahora y no le dejen solo.

Antes de internarse Gerardo Martínez, familiares y amigos colocaron flyers en una zona comercial del municipio de Juárez, al poniente metropolitano, para solicitar a la población informe datos que puedan contribuir a encontrar a su hija.

Martínez desmintió hace días al gobernador Samuel García quien declaró que Yolanda se había ido de casa por problemas familiares y tras sufrir violencia, principalmente de un tío.

El papá de la joven asegura que eso no es verdad, que su hija no pudo irse de esa manera, rechazó que hubiera violencia familiar y hasta señaló que Yolanda estaba interesada en festejar a su hija el pasado 29 de abril cuando cumplió cuatro años.

Yolanda desapareció el 31 de marzo cuando salió a buscar empleo y dejar solicitudes, pero antes pasó a casa de su abuelita en la colonia Constituyentes de Querétaro y luego ya no se supo de ella. Un video de una casa aledaña la muestra breve segundos cuando camina por la calle.

Después han recibido reportes de que había sido vista en la localidad de Guadalupe en la colonia Peñón Blanco y hasta allá se han realizado algunas búsquedas, así como en sectores aledaños.