Iglesia de la Tarahumara se dice preocupada por la impunidad tras la muerte de El Chueco

Tras la confirmación de que El Chueco fue hallado muerto en Sinaloa, clérigos de la Iglesia de la sierra Tarahumara en Chihuahua, lamentaron que no se haya hecho justicia por el asesinato de los dos jesuitas asesinados en Cerocahui y lamentaron el ciclo de violencia que generó todo el asunto.

"Como Iglesia de la Tarahumara, no podemos callar o permanecer ajenos ante tanta desgracia y tanto dolor, esto no es lo que nosotros esperábamos y menos queríamos, que todo pareciera, como un, ajuste de cuentas o pensar, que una persona estaba estorbando para otros intereses y por eso había que eliminarlo, la violencia no se frena con violencia", fueron las declaraciones del Obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González ante la muerte de José Noriel Portillo.

A través de un comunicado firmado por el líder pastoral de la Diócesis y José de Jesús Mata Pureco MNM, secretario Canciller, declaró que la muerte de una persona, desgraciadamente no se frena el dolor por tantas víctimas de la violencia y la situación tan difícil y preocupante que están viviendo no solamente en la Sierra, sino en todo el país.

"Seguimos preocupados por la impunidad y por la falta del estado de derecho, en toda nuestra sociedad", señala el documento.

Estamos tristes, porque la violencia no se frena con violencia, Nuestro Señor Jesucristo nos dice: "He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn. 10, 10), eso es precisamente lo que anhelamos y lo que queremos todos los mexicanos: queremos vida que se traduce en libertad, en mejores oportunidades para todos, respuesta ante tantas situaciones que vive tanta gente pobre, justicia para quienes la reclaman y, paz ante tanta violencia".

Refirió que como Iglesia de la Tarahumara, no pueden callar o permanecer ajenos ante tanta desgracia y tanto dolor; sin embargo, reconocen todo el esfuerzo que han hecho y hacen las autoridades por hacer justicia ante la muerte de los sacerdotes jesuitas, Don Pedro Palma y Paúl Berrelleza.

"Es triste la situación que viven porque, como en la Sierra, el desastre que hay, no fue ni es provocado por una persona sino desgraciadamente existe toda una estructura de extorsión, soborno, cobro de piso, levantamientos, venta de alcohol clandestinamente, tala ilegal, estructura que todos, autoridades especialmente y ciudadanos necesitan terminar, desde el compromiso de cumplir con las propias responsabilidades, especialmente en el fortalecimiento de los valores familiares y comunitarios", enfatizó

“Como Iglesia Particular de Tarahumara nos seguimos uniendo al dolor de tantas familias por la desaparición y muerte de sus seres queridos y nos comprometemos a seguir trabajando por la reestructuración de la familia y del tejido social, sobre todo para que se recuperen aquellos valores, humanos-cristianos, que se han perdido y todo aquello en materia de prevención, que sea en bien de nuestros niños, adolescentes y jóvenes... para que en un futuro no muy lejano, se pueda construir la sociedad que queremos alcanzar”, señala.

Por último, indica que seguirán unidos a toda la iglesia católica en México, en lo que respecta a la promoción de los conversatorios por la paz y la justicia y los círculos comunitarios y restaurativos.





Obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González. Fotos: Cortesía | Diócesis de la Tarahumara

"Oramos a La Santísima Virgen de Guadalupe, por nuestro país, por nuestra Sierra".

"Que el Dios de la vida, nos mueva a todos a cambiar esta situación de tristeza y muerte, por'una situación de alegria y vida", finaliza.

