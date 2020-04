INM deja a migrantes en la calle por saturación de estación migratoria Siglo XXI

La ilusión de lograr el sueño americano se acaba para muchos migrantes cuando logran llegar a la frontera norte del país, normalmente las condiciones de cruce son extremadamente duras y le han costado la vida a cientos de personas, pero ahora con la pandemia declarada por el Coronavirus en el mundo, las medidas se han endurecido y es virtualmente imposible lograr el paso.

Esto deja a decenas de migrantes a su suerte, por lo que muchos optan por entregarse a las autoridades migratorias con la finalidad de que les deporten a sus países de origen como por ley, debe hacerse, algunos, simplemente son detenidos en operativos realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en los diversos puntos fronterizos del país.

Es así como llegaron a Tapachula migrantes detenidos por el INM en la frontera norte de México y fueron entregados como corresponde al INM en la ciudad, en teoría deberían ser recibidos en la Estación Migratoria Siglo XXI construida ex profeso para tal fin con ampliaciones y considerando el respeto a los derechos humanos de quienes ahí son albergados en espera de la resolución de su situación migratoria.

Sin embargo, este espacio, ampliado se encuentra actualmente a rebosar debido a las distintas caravanas que han arribado a esta frontera sur, por lo que ante esta situación y quizá por la cercanía con la Semana Santa, optaron por hacer lo que Poncio Pilatos: se lavaron las manos y simplemente dejaron a los migrantes abandonados a su suerte en la plena vía pública.

Acá nos bajaron y nos pidieron que nosotros buscáramos la manera de buscar cómo llegar a nuestro país, ya que los que veníamos en el camión somos de Guatemala y Honduras

El procedimiento se realizó de manera normal, fueron recibidos los migrantes y luego, los autobuses que los transportaban de la estación migratoria siglo 21, sin embargo, para sorpresa de los viajantes, aproximadamente a sólo 3 kilómetros de distancia sobre la Carretera Costera, fueron bajándolos en grupos de 10 personas, no hubo distinción: hombres, mujeres, niñas y niños eran abandonados a su suerte ahí no más, sin otra instrucción que buscar por sus propios medios cómo volver a sus países de origen.

Nosotros venimos de allá arriba, llegamos a Talismán y ahí nos dijeron que no sabrían qué hacer porque no dejaban pasar y ahorita nos vinieron a botar acá y nosotros no traemos dinero

Este grupo integrado por 130 guatemaltecos y 350 Hondureños, aproximadamente, fueron trasladados desde Acayucan, Veracruz, y Matamoros, Tamaulipas; otros fueron deportados desde Estados Unidos ante las medidas que se han tomado en la frontera norte tanto de México como de Estados Unidos para evitar el contagio por el Covid 19.

Los migrantes dieron a conocer que llegaron la madrugada de este miércoles, a la comunidad de Talismán, frontera con Guatemala, donde no pudieron pasar, porque el vecino país del sur que preside Alejandro Giammattei cerró sus fronteras para los extranjeros desde el pasado 17 de marzo, con la finalidad de prevenir el contagio por Coronavirus.

Queda prohibida la circulación fuera del departamento donde residen desde el 05 al 12 de abril. Se exceptúan a personas que laboran en lugares distintos a su departamento o por enfermedad, quienes deberán estar debidamente identificados. El toque de queda permanece igual. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 5, 2020

Mientras esperaban en los límites entre México y Guatemala, habitantes de Talismán, municipio de Tuxtla Chico, los pobladores se inconformaron por la presencia de los indocumentados, por lo que bloquearon el acceso, retuvieron dos camiones y pidieron a la Guardia Nacional y a la propia de Secretaría de Gobernación llevarse a los extranjeros, porque ya no quieran la presencia de más migrantes alegaban que podían ser portadores del temido Covid 19.

Durante el movimiento de protesta, los pobladores mencionaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe tomar las mismas medidas que tomó el presidente de Guatemala, Giammattei, de cerrar sus fronteras para evitar la propagación de esta pandemia mundial.

Ante esta situación, las autoridades migratorias simplemente decidieron quitarse el problema de encima dejándolos abandonados en distintos puntos para que vean por sus propios medios cómo volver a sus países de origen o resuelvan dónde pasar la noche en esta frontera sur que se encuentra abarrotada de migrantes tal como se puede ver en colonias de la periferia de la ciudad cuyas casas están rentadas a migrantes de distintas nacionalidades.