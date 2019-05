Inservibles, patrullas que dio Mancera en Villahermosa

VILLAHERMOSA.- Las siete patrullas que entregó a Villahermosa el Gobierno de la Ciudad de México que encabezó Miguel Ángel Mancera nunca pudieron ser utilizadas debido a que presentaban fallas mecánicas y ahora se mantienen en el corralón local.

En 2017 el Gobierno de la Ciudad de México otorgó radiopatrullas para reforzar la vigilancia en la capital del estado del sur, siendo testigo el entonces gobernador Arturo Núñez; antes, el gobierno capitalino había donado otras Chihuahua, seis en Jiménez cinco en Parral.

Ayer, a casi dos años del hecho, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Alberto Aguirre Carbajal, especificó que desde un inicio se registraron detalles que no se pudieron atender. "Esas no se utilizaron, se requiere un recurso grande para poderlas utilizar, tienen problemas mecánicos y hasta el momento no son utilizadas", expresó el funcionario.

Además, descartó que puedan ser reparadas por la inversión que representa, y aunque no supo precisar los montos, dijo que vienen en camino 195 nuevas unidades para el esquema operativo de vigilancia en el municipio de Centro.

En Parral, el director de Seguridad Pública Municipal, Hugo Bueno, mencionó que los cinco vehículos tipo Charger otorgados por parte del Gobierno de la Ciudad de México pertenecen al Grupo de Inteligencia Preventiva y Ordenamiento Vial.

Dijo que los autos no venían en condiciones de entrar al servicio inmediatamente, por lo que se realizaron revisiones desde la suspensión hasta motor para su puesta en función. Señaló que actualmente tres de las unidades se encuentran en reparación, dos por fallas en el motor que desde un principio presentaron y hace dos meses están fuera de servicio; una más está parada por fallas en el sistema eléctrico, sin precisar si este desperfecto fue adquirido luego de la entrega.