Jalisco va con plan propio ante pandemia de Covid-19

GUADALAJARA. El gobierno de Jalisco instaló una mesa permanente de evaluación de la pandemia de Covid-19 y “no se quedará con los brazos cruzados” a esperar las acciones que seguirá el Gobierno Federal por lo que ya se analiza las acciones preventivas a seguir aseguró el gobernador Enrique Alfaro al encabeza la reunión con todo su gabinete de salud, educación y asistencia social.

“Vamos a tomar medidas de inmediato que nos parece que la circunstancias así lo exigen, no queremos adelantar decisiones que se van a tomar pero lo que vamos a hacer de manera inmediata es reforzar con personal del gobierno del estado la presencia en aeropuertos, puertos, como medidas importantes vamos a hacer una evaluación puntual de los eventos masivos que se tienen programados en Jalisco y anunciaremos en las próximas horas lo que se hará con cada uno de ellos”.

Detalló que evaluará el nivel de riesgo del preolímpico, torneos de tenis, rutas de turismo religioso y de todas ellas se hará una valoración puntual para ver los pasos a seguir y “lo que queremos hacer es mandar un mensaje de que el Gobierno del Jalisco está ya reunido en una mesa que no se va a levantar y dará seguimiento puntual a este asunto” desde donde se informarán las acciones a seguir en todo el estado a manera de prevención y no de alarma ya que esta pandemia pone a prueba a todos los gobiernos.

“Se trata de mandar un mensaje de prevención al pueblo, no de miedo, porque en nada ayuda generar un ambiente de miedo en la población, en Jalisco no hay casos detectados, nos estamos simplemente preparando, tomando las previsiones que nos parecen una tarea central de cualquier gobierno, más allá de que aquí no está ese problema, estamos viendo lo que pasa en el mundo y tenemos que ser proactivos”, y reiteró que se evaluarán los próximos eventos masivos para ver si se cancelan o no.

"Todos han sido testigos de la forma en la que a nivel mundial se han tomado nuevas medidas para contener esta enfermedad y atender la declaratoria de pandemia mundial, así como la postura del gobierno federal de México que no cambia su postura y es por eso “que convoqué a esta reunión a todo el gabinete para definir la manera en la que el gobierno de Jalisco va a asumir su responsabilidad y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni a esperar a que las autoridades federales reaccionen y nos digan qué hacer", comentó el mandatario Enrique Alfaro ramírez.