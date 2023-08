Juez frena entrega de libros de texto en Aguascalientes

Un juez federal otorgó una suspensión provisional ante la distribución de los libros de texto de la SEP en Aguascalientes.

El recurso legal fue interpuesto por 20 organizaciones en la entidad, quienes consideran que el contenido de este material busca un adoctrinamiento.

Por su parte, el coordinador estatal del Frente Nacional por la Familia, Jaime Castro, se dijo satisfecho con este primer paso, para el que dijo, no se descarta se logre el freno definitivo de la distribución de los libros. Señaló que no quitarán el dedo del renglón y seguirán en la lucha de no permitir que los libros lleguen a manos de sus hijos.

