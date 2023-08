En 20 años van ocho cambios en libros de la SEP: Coparmex CDMX

En los últimos 20 años van ocho cambios en libros de la Secretaría de Eduación Pública (SEP), con modificaciones metodológicas que los profesores han tenido que enfrentar, informó Patricia Ganem Alarcón, presidenta de la Comisión de de Educación de la Coparmex CDMX.

“Los maestros empezaron a trabajar frente a grupos en 1993, llevan ocho cambios de libros de texto. Estos maestros que llevan 20 años frente a un grupo han tenido que hacer un trabajo muy fuerte para llegar a este ciclo escolar 2023-2024 con una nueva generación de libros”, manifestó.

En conferencia de prensa, Patricia Ganem, resaltó que estos programas educativos quedan totalmente bajo la responsabilidad de los maestros que no siempre tienen la suficiente capacitación para transmitir el aprendizaje a los alumnos.

La representante de Eduación de la Coparmex, manifestó que se oponen a que los nuevos libros de la SEP no tengan la aprobación de todos los sectores, no se haya consultado para su diseño y no cuenten con los programas publicados en el Diario Oficial bajo el procedimiento adecuado.

Insistió en reponer el proceso de elaboración de los libros de texto, que se retiren y resuelvan las controversias que se han generado por las inconsistencias de los libros, ya que la SEP instaló un laboratorio en todo el país y la Ciudad México, donde se busca tener la opinión de madres, padres de familia, maestros y especialistas.

Esto con la finalidad de que el próximo ciclo escolar 2024-2025 se resuelvan los errores ortográficos, técnicos y de orden metodológico, “pero sobre todo que se evalúen, se dé seguimiento y se mida el aprendizaje de las niñas y de los niños.

Ganem Alarcaón destacó que que para estos cambios los docentes requieren saber estrategias, integración de esquemas complejos de información derivados del aprendizaje situado y herramientas para el fomento del pensamiento crítico.

La vicepresidenta de Desarrollo y Sustentabilidad de la Ciudad de la COPARMEX CDMX, María Luisa Flores del Valle, solicitó a las autoridades locales y educativas evaluar y medir el aprendizaje de los estudiantes con base a los nuevos libros de texto.

“Que las autoridades locales nos brinde los resultados, que se capaciten a todos los maestros, que estas mesas se abran para la participación de la evaluación (de los libros) en todos los aspectos y con todos los sectores participantes, y que dentro de ellos que exista la posibilidad de tener un asiento para Coparmex y poder discutir todos los resultados de estos nuevos libros de texto”, señaló.