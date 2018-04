Juguetes artesanales, olvidados por las nuevas generaciones

SALAMANCA, Gto.- Para muchos los juguetes artesanales ya no llaman la atención, han pasado de moda, sobre todo para los menores. Actualmente, los niños prefieren juguetes modernos, de control remoto, con pilas, luces led, entre otras actualizaciones. Pero se ha dejado en el olvido incluso por personas mayores, las muñecas de trapo, los carros de madera, los trompos, el balero, la pirinola, entre otros, juguetes que poco a poco han quedado en el olvido.

En el marco de la celebración del Día del Niño recordaremos estos juguetes, que para muchos, fueron sus compañeros de infancia, sus tanques de guerra, sus refuerzos, sus aliados y sus más grandes amigos.

Juanita González, recordó su infancia al ver los juguetes “yo me acuerdo que pasaba horas jugando con ellos, mi muñeca de trapo, la muñeca de cartón, antes de existieran las barbies, estaban esas muñecas, muy mexicanas, ahora ya las niñas no les llaman la atención, pero antes para nosotros era lo máximo”.

José Hernández dijo “yo me acuerdo que mis papás me compraban unos camiones grandes de madera, ahí echaba tierra, piedra, más juguetes, y no les pasaba nada, me aguantaban a mí, porque me subía y echábamos carreritas” reveló “son años que ya no regresarán” aseguró.

EL JUGUETE MEXICANO

El Juguete tradicional mexicano es una expresión representativa de la cultura y tradición mexicana. En su mayoría son elaborados artesanalmente a base de madera, cuerda y a veces metal como el latón.

Algunós más básicos son de cartón o papel. El juguete tradicional es un producto de colección y exportación. Anualmente se entregan premios a los artesanos más destacados en el Concurso Nacional del Juguete Popular, el cual es realizado Museo del Juguete Popular Mexicano "La Esquina".

Algunos ejemplos de juguetes tradicionales son la lotería, la marioneta, el balero, la matraca, la pirinola, piñata, los trompos, el yo-yo, las canicas, por mencionar algunos.

LE HACE FALTA SER MÁS VALORADA

Mateo Marcelino Valdovinos, artesano local, pero con raíces michoacanas, ha levantado un pequeño en la calle Guerrero en la zona centro, aunque los juguetes no se venden como antes, aún hay quien los prefiere “sí se sigue vendiendo, la gente mayor es quien prefiere estos juguetes pero los niños son los que no los quieren, ellos prefieren juguetes de control remoto con sus pilas y modernos. Nosotros siemprehemos vendido cosas artesanales, cosas chinas no vendemos, desde que empezamos a vender, dijimos vamos a vender lo que es nuestro, lo artesanal”.

Agregó que “desde mi infancia que yo recuerde hemos trabajado en esto, nosotros tejemos canastos y tapetes con palma, vendiendo juguetes ya tenemos cerca de 14 años, es un negocio familiar, nosotros somos de Pátzcuaro, Michoacán, nosotros taremos todo esto de Quiroga”.

Mateo invitó a los ciudadanos a no perder la tradición de los juguetes artesanales, a continuar inculcándolos en los menores, ya que hay mucha gente que vive de realizar y vender estos juguetes, agregó que los niños de hoy en día se merecen jugar con juguetes que en otros años a sus padres les dieron muchas alegrías y recuerdos gratos.

“Jugar con esos juguetes, son años que ya no regresarán", finalizó José Hernández.