La democracia no surge desde el poder o un solo hombre o partido: Lorenzo Córdova

“La construcción de la democracia es una construcción colectiva, no es una concesión (surgida) desde el poder o el resultado de la obra de un solo hombre, de un solo partido o de una sola fuerza política”, esto lo aseveró Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en su ponencia de la Universidad de Monterrey (UDEM).

Córdova Vianello, al ofrecer la conferencia Retos y desafíos de las autoridades electorales, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, llamó a los estudiantes universitarios a defender los avances democráticos y, de ser necesario, recurrir a los mecanismos jurídicos, pero sobre todo, “asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro.

Te puede interesar: Liquidar a empleados del INE que recortará Plan B costará 6 mil mdp: Lorenzo Córdova

Consideró que las condiciones básicas para una reforma electoral incluyen un más amplio consenso, mejorar el sistema y que se derive de diagnósticos adecuados, basada en datos objetivos.

El Consejero Presidente del INE lamentó que el tema de la reforma electoral se haya personalizado y advirtió que la reforma "es muy delicada, complicada, pone en riesgo, no sólo condiciones de competencia, sino que se puedan hacer elecciones como las conocemos. Pone en riesgo que haya casillas donde deben estar, con ciudadanos que deben estar y estén capacitados".

Insistió que el Plan B de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo los procesos electorales de México, sobre todo que no se instalen casillas y abre la puerta a la nulidad de la elección en 2024.

Córdova señaló que costaría seis mil 500 millones de pesos liquidar a seis mil personas, lo que dejaría sin operatividad al INE. “Es una situación muy grave. Si no hay la instalación de un 20 por ciento en las casillas hay una nulidad de la elección. Si se anula la elección. El Congreso debe designar al presidente, pero ¿con cuál Congreso?, lanzar una bomba no le conviene a nadie, no solo es una apuesta suicida sino irresponsable”, comentó.

Sostuvo que el Plan B será la reforma electoral más impugnada en la historia del país.

Agregó que, así como la democracia es una construcción de todos y todas, “la defensa de la misma también es una responsabilidad que no podemos dejar de asumir”.

Durante su conferencia, Córdova Vianello destacó, en su opinión, cinco conquistas de la democracia en el país, que son la autonomía e independencia de los órganos electorales, la estructura desconcentrada del INE, la construcción del padrón electoral, las condiciones de equidad de la competencia y el servicio profesional electoral.

Sociedad Crean Mexicolectivo, plataforma que buscará la reconstrucción nacional

Por su parte, Reyes Rodríguez Mondragón magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estableció que la ciudadanía puede participar de los procesos de judicialización realizados por el TEPJF, a pesar de no ser el mejor escenario, porque hay vías más pacíficas, como el diálogo, la construcción de acuerdos o la reconciliación de las diferencias políticas.

“Nuestra función la llevamos a cabo con independencia, objetividad y buscando contribuir a combatir las malas prácticas que todavía lastiman la credibilidad de algunos comicios”, indicó.