Llega Sansores a gobernar Campeche, un estado en deuda con las mujeres

Layda Sansores San Román asume mañana como gobernadora constitucional de Campeche luego de que fue ratificada ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras un recuento total de votos con el que su adversario en campaña, Eliseo Fernández Montufar, buscaba anular la elección.

Sansores San Román es la primera mujer que gobierna el estado que cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin embargo, es el primero de los 23 en los que se ha emitido en el que se levantó la alerta de forma parcial, ya que se cumplieron 14 de las 24 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Política Layda Sansores será gobernadora de Campeche; Tribunal confirma su triunfo

Los municipios donde se levantó parcialmente la alerta son: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén, debido a que mejoraron sus índices en participación y capacitación en leyes y normas sobre igualdad de género en diferentes organismos de gobierno.

Sin embargo, la asociación civil Red de Mujeres y Hombres por una Opinión con Perspectiva de Género (Redmyh) expresó su preocupación por el prematuro levantamiento de la alerta de violencia de género, pues tomó tres años cumplir con poco más de la mitad de las recomendaciones de la Conavim, además de que el proceso no fue abierto a la participación de la sociedad civil lo que obstaculizó la evaluación de la alerta.

Otro reto para Layda Sansores será hacer frente a los retos de salud sexual y reproductiva en el estado. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, 20 por ciento de las campechanas han sido madres antes de los 18 años y el embarazo en adolescentes mantiene una cifra al alza, además de que el 48 por ciento de las mujeres embarazadas del estado no deseaban tener un hijo.

También existe un rezago importante en oportunidades laborales para las mujeres, ya que a pesar de que Campeche tiene mayor población femenina (471 mil 424 frente a 456 mil 939 hombres), 59.5 por ciento de los empleos están en manos de hombres y sólo 40.5 por ciento son de mujeres.

En campaña Sansores San Román ofreció un gabinete paritario, la creación de un Centro de Justicia y Bienestar para las mujeres, créditos para emprendedoras y apoyo a madres trabajadoras.

Sin embargo, a diferencia de otras mujeres que ganaron gubernaturas en las pasadas elecciones, Layda Sansores se mantuvo alejada del discurso feminista o de género. Incluso, fue muy cuestionada por grupos de la sociedad civil y adversarios políticos por no asumir postura sobre las acusaciones de violación que recibió su compañero de partido y excandidato al gobierno del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Foto: Cuartoscuro

Los reclamos contra Sansores San Roman derivaron principalmente de sus cuestionamientos a la credibilidad de las supuestas víctimas de Salgado Macedonio. “Creo que primero debe de ser probado, lo único que me extraña es que salgan estas denuncias al cuarto para las 12, quien lo sufrió no debió haberlo guardado durante tanto tiempo” dijo en una entrevista radiofónica durante la campaña.

CONFLICTOS SOCIALES

Además de enfrentar retos en materia de género, Layda Sansores ya tiene en puerta el descontento de sectores sociales como el Movimiento Antorcha Campesina y colectivos de pescadores, quienes están inconformes con la fusión de secretarías.

Los pescadores de los muelles de la ciudad de Campeche, como el de San Román, Lerma y Camino Real, manifestaron su molestia por la desaparición de la Secretaría de Pesca (Se pesca), que será fusionada con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) para crear un Instituto Estatal de Pesca.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será fusionada con Protección Civil de Campeche (Seprocicam) y la Secretaría de Cultura (Secult) será transformada en Instituto de Arte y Cultura estatal.

Los integrantes de Antorcha Campesina esperarán a dialogar con la nueva administración estatal para arreglarse en materia de apoyos agropecuarios, vivienda y sociales pues a dos días del cambio de gobierno, no han resuelto ni siquiera las despensas que el gobierno da como apoyo a sus familias Antorchistas.

Layda Sansores reiteró en campaña que está abierta a enfrentar los desafíos. “Aquí tenemos que entrelazar todos los manos. Es un desafío enorme, no hay una comunidad donde no sientas la pobreza (…) de un lado quedó la miseria y del otro los miserables que no tienen ningún escrúpulo en robar y seguir saqueando las arcas del gobierno”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Tenemos que empezar con las subestaciones eléctricas y ya se está trabajando en ello, en un plan integral para todo el estado para rescatar a las arroceras, ponerle el riego a las hectáreas (…) podemos ser el granero del país y esto se olvidó”, son planes que manifestó entre sus prioridades durante la campaña.

Layda Sansores San Román es la gobernadora número 39 del estado. Es hija de otro exgobernador de Campeche, Carlos Sansores Pérez, quien tuvo las riendas de la entidad entre 1967 y 1973. Ella militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia, Movimiento Ciudadano y Morena, con el que finalmente obtuvo la gubernatura luego de tres intentos anteriores fallidos, y luego de ser alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Con información de Sarahí Uribe y Elda Montiel