Madres buscadoras de Sinaloa acusan cifras falsas de personas desaparecidas

Al considerar que la cifra de personas desaparecidas que maneja tanto el gobierno estatal y federal es falsa, colectivos de madres y padres buscadores de hijos y familiares protestaron en las instalaciones del Palacio de Gobierno y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.

A tempranas horas de la mañana de este lunes, las madres buscadoras arribaron a Palacio de Gobierno a fin de encontrar al gobernador Rubén Rocha Moya en su rueda de prensa semanal.

Sin embargo, dicho evento no se llevó a cabo debido a la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por El Rosario para la inauguración de la presa Santa María.

Los colectivos Voces Unidas por la Vida, Uniendo Corazones, Padres y Madres con Hijos Desaparecidos, Unidas por el Dolor, Colectivo de Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Desaparecidos por Militares en 1977 y más se plantaron en la explanada de Palacio de Gobierno con pancartas y lonas con la leyenda “AMLO, no los vuelva a desaparecer” y “Ya estoy desaparecido, no me desaparezca otra vez”.

Rosa Nériz, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, manifestó que la estrategia de localización de personas desaparecidas fue fallida, pues el gobierno revictimizó a los familiares y desaparecidos al asegurarles que su familiar o hijo ya estaba localizado por haber acudido a vacunarse contra el Covid-19 cuando no era así.

“Es falso, ellos nos fueron a visitar y cuando llegaban únicamente decían “andamos buscando a tal persona” y decían no, no está desapercibido porque fue a vacunarse contra el Covid. Los desaparecidos existen, queremos búsquedas reales, queremos que nos vuelvan a desaparecer a nuestros desaparecidos”, expuso.

La buscadora argumentó que el presidente informó que ha quitado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas más de 40 mil personas que siguen desaparecidas, producto de tu estrategia de búsqueda fallida.

