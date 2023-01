Manifestantes de Chichén Itzá mantienen bloqueo y presentan más pruebas de abusos

Los manifestantes que mantienen bloqueado los acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá y que mañana lunes cumplen 8 días de bloqueo, presentaron este domingo más pruebas de discriminación, abusos y corrupción en torno a la operatividad de este sitio y emitieron un comunicado en el que señalan que el INAH busca mantener y proteger al directo del parque a toda costa pesar de las pruebas de negocios y abusos que comete.

A través de algunos videos, los inconformes mostraron nuevos casos de discriminación y accesos ilegales al sitio por parte de turistas disfrazados de investigadores y de niños extranjeros que graban videos dentro del sitio a las 3 de la mañana como un “Challenge” (reto) que es difundido en redes sociales.

Acusaron que las comunidades mayas alrededor de la zona arqueológica y sus trabajadores permanecen en el abandono, sin hospitales, sin escuelas, sin servicios, demandandando solo lo justo, mientras funcionarios de Chichén Itzá se continúan enriqueciendo y lucrando con la zona arqueológica.

Las pruebas presentadas por los ejidatarios y artesanos, que se dicen acosados y discriminados por el director del parque, Marco Antonio Santos Ramírez, no dejan duda de las irregularidades que imperan en el manejo del sitio arqueológico que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1988 y Maravilla del Mundo el 07/072007.

En el comunicado de este domingo, los mayas de Pisté y Xcalacoob, cuestionan, ¿cuál es la razón para proteger a Santos Ramírez? aun con todas las pruebas que han presentado de corrupción, acoso y discriminación y dejan entrever que esta postura solo puede ser posible porque son parte del negocio y la corrupción que han denunciado.

“Lo que sí dejaremos claro es que la gente ya está molesta y ya no le vamos a permitir que siga atropellando derechos humanos en cualquier sentido y siga pisoteando cualquiera de la leyes o artículos de la constitución con tal de saciar sus fechorías, sus ansias de someter a la gente, inclusive agencias de turismo que no se atreven a denunciarlo porque saben que es un tipo nefasto”.

“Que quede claro que nosotros como mayas quizá no tengamos una licenciatura, no tengamos posgrados, no seamos investigadores y solo tengamos educación básica; pero entendemos que es violación a los derechos humanos y el respeto al humano”.

Y agregan, “como decimos en lenguaje común en nuestro lenguaje sabemos que es un buen trato y que es un mal trato y lo que acusamos es un mal trato de Marco Antonio Santos Ramírez en todos los sentidos”.

“Nuestras mejores armas en esta lucha, es nuestra unión gracias al maltrato…Creemos que la lucha se ha ganado porque hemos desenmascarado a esta persona y les pedimos que nos ayuden a compartir difundiendo, audios, videos, textos en cualquier tipo de medio que es con lo que contamos porque no tenemos los recursos económicos y tampoco tenemos el poder de mando de una institución, y sabemos de buena fuente que el Gobierno del Estado, que encabeza Mauricio Vila Dosal, enviaron una circular a todos los medios para que no cubran nuestro movimiento, pero estas fechorías se tienen que saber por la opinión pública”.