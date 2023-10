NL suspende clases en educación básica por fuertes lluvias

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó la noche de este jueves que el día de mañana serán suspendidas las clases para todos los alumnos de educación básica en la entidad debido a las fuertes lluvias registradas.

"Está llegando mucha agua en muy poco tiempo, va a haber chubascos, tormentas intensas en la ciudad, por eso hemos decidido que mañana no haya clases. Si no hay necesidad no salgan", agregó el gobernador en un video compartido a través de sus redes sociales.

Vehículo Arrastrado por la Corriente. 🚨⛑️⚠️ Unidad de @PC_NuevoLeon acude a reporte de vehículo de trasporte siendo arrastrado por la corriente en Arroyo El Sabinal Col. Dulces Nombres /Pesqueria NL.



Al llegar al lugar, se confirma vehículo varado... pic.twitter.com/WHzeeJQ0na — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) October 6, 2023

Asimismo, exhortó a bachilleratos y universidades que no dependen del Estado para que sigan esta recomendación.

En este sentido, el Tecnológico de Monterrey informó en un comunicado que las actividades desde bachillerato hasta posgrado se realizarán de manera virtual.

Protección Civil de Nuevo León reportó a lo largo de este 5 de cotubre varios incidentes relacionados con las precipitaciones que cayeron sobre la entidad.

En varios puntos de la entidad se registraron encharcamientos e incluso vehículos arrastrados por la corriente que generaron los escurrimientos en algunas zonas.