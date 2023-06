Obispos comentan al Papa Francisco el problema de personas desaparecidas en México

Desapariciones, migración y reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada, fueron parte de los temas que los obispos de México expusieron al Papa Francisco, durante la Visita Ad Limina en el Vaticano, según dijo el Cardenal José Francisco Robles Ortega.

Los obispos, entre ellos el Cardenal de Guadalajara, estuvieron en los Dicasterios para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y en el de Laicos, Familia y Vida.

Robles Ortega dijo que el Papa Francisco se mostró muy receptivo en escuchar a los obispos durante la reunión y mostró interés en esos temas que le expusieron.

"Él quería saber cómo estamos viviendo la iglesia en México sobre todo en esta zona del centro que era el segundo grupo en el que nosotros participamos. Nosotros le planteábamos al Papa, un tema de la realidad que estamos viviendo, eclesial o no para darle tiempo de explayarse y darnos su punto de vista", dijo el Cardenal.

"Salieron estos temas por ejemplo de la inseguridad, de la violencia que estamos viviendo y el papa nos hizo este hincapié sintetizando mucho 'ustedes son pastores, no dejen de ser pastores en esta realidad que está viviendo México'. Diciendo 'ustedes no son políticos, no está en sus manos resolver ese tipo de problemas, pero ustedes compórtense en esa compleja realidad como pastores que acompañan al pueblo de Dios'".





El Papa Francisco se mostró muy receptivo en escuchar a los obispos de México. Foto: Reuters





Tras ese diálogo se trabajó en una iniciativa para motivar a los fieles a trabajar por construir la paz, no el odio, ni el rencor, menos la venganza y haciendo oración.

"Porque queremos la paz, somos conscientes de que está amenazada la paz y queremos recuperarla construirla día a día".

El cardenal José Francisco Robles señaló que respecto al tema del censo de desaparecidos, que se planea realizar por parte del Gobierno Federal, destacó que hay riesgo de que las cifras sean manipuladas si políticamente no conviene.

"Políticamente no es bueno que un gobierno le aparezcan tantos muertos, se podrá hacer ese censo, vamos a ver lo que arroja. Pero sí seamos concientes de que eso puede ser manipulado (...) La tragedia ahí está y eso no lo podemos ocultar, es urgente y es lo importante saber el número exacto y ubicar a las personas que faltan y hacer lo que se tenga que hacer para indagar su paradero", añadió.

Anunció que a partir de este lunes tomará medidas para que se realice una jornada de oración por las personas desaparecidas.

Del mismo modo, aseguró que la violencia está enquistada en casi la mayoría de los municipios del Estado pero principalmente en la región de los Altos es uno de los puntos más "calientes" en materia de seguridad.

"Sí esperaríamos nosotros que haya prevención atención en aquellos puntos más álgidos y más riesgosos", sentenció.

También reconoció que es los tres niveles de gobierno a los que les toca combatir la inseguridad, pero de manera especial al Federación.

