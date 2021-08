Padre de joven fallecida en la México-Cuernavaca rinde homenaje a su hija

Israel Yáñez Martínez, padre de la pequeña Anny Jael o “La Chinita”, participó en una misa - homenaje, que los pobladores de Tres Marías efectuaron en memoria de los motociclistas fallecidos dentro un accidente en la carretera México - Cuernavaca, el pasado domingo.

Dentro de la ceremonia, el padre de familia describió que su hija era una gran aficionada del motociclismo, así como de las mascotas.

➡️ Accidentes en la México-Cuernavaca dejan 6 personas fallecidas

Luego de preguntarle si él compartía el gusto por la velocidad, el padre aseguró que la respeta y mencionó que el siniestro ocurrido el pasado domingo “podría pasarle a cualquiera”.

Sociedad Identifican a “bikers” de accidente en carretera México-Cuernavaca

“Estar un rato con ellos y agradecer el apoyo que nos están dando; yo no me meto con las motos, la verdad son sus gustos, de hecho yo aprecio las motos, no me gusta velocidad, mis respetos”, declaró Yáñez Martínez.

Finalmente, el tutor de la pequeña hizo un llamado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acelerar los procesos de investigación del caso, pues aseguró que ha recibido malos tratos de este organismo.