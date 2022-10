Paridad en la representación, pendiente con las mujeres: Sara Lovera

A 69 años de la promulgación de la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres en México a votar y ser votadas, la paridad en la representación de cargos públicos sigue siendo un pendiente, sostiene la periodista, Sara Lovera López.

Al impartir la conferencia magistral "La ciudadanía de las mujeres mexicanas", desarrollada en el Centro Cultural La Libertad, del municipio de Apizaco, Lovera López destacó la importancia de fortalecer en la práctica el derecho de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres.

La colaboradora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) expresó que aunque en la práctica los derechos políticos electorales alcanzados por las mujeres se ven materializados, aún existen diversos pendientes por atender.

"La ciudadanía de las mexicanas no ha sido gratis, actualmente la votación la seguimos haciendo con miedo y en muchos casos las mujeres seguimos siendo parte de las listas de relleno de los partidos políticos", apuntó ante la audiencia.

Sara Lovera resaltó que actualmente se vive una crisis en la que las mujeres deben plantearse claramente cómo ejercer sus derechos, pero de una manera empática y solidaria, con el reconocimiento de otras mujeres para lograr un frente común.

Fue clara al decir que la paridad total no se va a alcanzar si las propias mujeres no generan una conciencia de género, si no integran una agenda común imprescindible para las mujeres, con la sororidad que se requiere.

Si bien, sostuvo que en los últimos tres sexenios presidenciales ha existido un avance institucional para consolidar los derechos de ciudadanía de la población femenina, afirmó que hay un importante rezago en materia cultural.

Por lo que, en la práctica afirmó se tienen que hacer efectivas las 12 leyes que protegen los derechos de las mujeres en materia de igualdad.

Nota publicada originalmente en El Sol de Tlaxcala