[Parte I] Indocumentados tienen derecho a solicitar asilo a EU

Desde el verano del 2018 la alta presencia de migrantes, tanto de origen mexicano, como de países como El Salvador, Cuba, Guatemala, entre otros, en las afueras de garitas norteamericanas colindantes con la zona Norte de México como Tijuana y Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, en esta entidad, en busca de ser atendidos por oficiales de asilo, se ha ido sumando a la entrada de otros tantos miles que, por derecho internacional, como la “caravana migrante” que aun cruzando de manera indocumentada, pueden solicitar asilo humanitario.

Esa es la base en la que trabaja un grupo de activistas denominado Pueblos Sin Fronteras, que dice ayudar a migrantes que dicen buscar una vida mejor en los Estados Unidos, como lo afirmó en entrevista por correo electrónico un representante del fundador del grupo desde hace más de 15 años, Irineo Mujica Arzate.





Según el activista que no dice en dónde se basa la agrupación, no promueven que centroamericanos dependan de EU, “estamos promoviendo el respeto a los derechos humanos

Irineo Mujica Arzate activistas de "Pueblos Sin Fronteras"





Difícil Confiar

La persona que no proporciona su nombre, a pesar de solicitársele en otros correos y por mensajes de Facebook, pues el número telefónico de referencia en su red social no dice de qué país es, y en su sitio de Internet no indica un directorio de quiénes o qué posiciones lo integran, indicó que los voluntarios “informamos a las personas migrantes sobre sus derechos y también sobre el sistema internacional injusto que les obliga a salir de sus países”.

En ese sentido, reiteró que “solicitar asilo es un derecho bajo leyes nacionales e internacionales, sin importar la manera de ingreso”.

El grupo se ostenta como una organización transfronteriza integrada por defensores de derechos humanos de diversas nacionalidades y estatus migratorios que promueven acompañamiento, asistencia humanitaria, sostenida por donativos, entre otros para quienes salen de sus países para buscar asilo en Estados Unidos.

Pero Diego Hernández, de 30 años, inmigrante de El Salvador, quien llegó a San Luis Río Colorado el 27 de diciembre de 2018, después de haber cruzado legalmente a México, “no sabía de Pueblos Sin Fronteras”.

“Confiar es algo que uno tiene que experimentar, debe acercarse y solicitar ayuda, pero analiza la intención por lo que le ayuden, y por ello no confía de primera hasta no ver resultados”, expresó el egresado de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.

Estancia

Al vivir un ambiente hostil, por el solo hecho de portar un uniforme de trabajo o de reportero, los grupos criminales del barrio de San Miguelito, en la capital salvadoreña, donde vivía, secuestran y violentan a los residentes porque piensan que llevan información a la prensa sobre el alto nivel de violencia, contó.

Por ello, a pesar de que dejó a sus dos hermanos y a sus padres atrás, Diego salió el 31 de octubre de 2018 de su país, y a diferencia de los que se autodenominaron “caravana migrante”, que irrumpieron en México sin pedir permiso, “no me crucé el río Suchiate ilegalmente, pasé por el puente y pedí el permiso en México para estar acá y me lo otorgaron en dos meses, con vigencia para un año”.

Actualmente, Diego vive en un cuarto que renta cerca de la línea, pues es apoyado por su familia mientras espera en el turno 36 de aproximadamente 300 familias de México, y centroamericanos.





Diego Hernández, de El Salvador, era periodista en su país, pero salió por el ambiente violento que siente, le amenazaba./ Cortesía

A sabiendas

El representante de Pueblos Sin Fronteras dijo que los migrantes que ellos orientan saben que el acto de ingresar por alguna parte que no es un puerto de entrada a EU es ilegal.